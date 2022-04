Sofía Cristo, sin pelos en la lengua, carga duramente contra Nagore Robles: “Me da vergüenza ajena”

Sofía Cristo se volvió a sentar en el ‘Deluxe’ para hablar sobre su vida pero, finalmente, la mayoría de su entrevista se centró en su relación con Nagore Robles. La hija de Bárbara Rey se ha sincerado sobre el noviazgo que vivieron, que terminó en 2013, justo cuando la Dj estaba atravesando uno de sus peores momentos de su vida.

“Era una relación que al principio fue muy bien. La idealizamos porque estábamos las dos en un momento de mucha fiesta y locura. Ella entró en un reality y cuando salió ya no encontró lo que esperaba. La relación fue muriendo por el consumo y el desamor. A mí cada vez me iba gustando menos cómo me iba tratando ella”, decía la hija de Ángel Cristo. “A lo mejor cuando yo estaba en el centro, ella estaba hablando de mí. Igual ya estaba con otra persona rehaciendo su vida”, afirmando que hubo terceras personas en la relación, siendo uno de los motivos de la ruptura.

Sofía Cristo FOTO: Mediaset

Ahora que está Nagore Robles viviendo un momento complicado tras su ruptura con la presentadora Sandra Barneda, los colaboradores no han dudado en preguntarle sobre ello. Sofía Cristo, sin pelos en la lengua, no se ha cortado en opinar sobre cómo está afrontando su expareja la ruptura con la periodista y ha dicho esto sobre el vídeo de la vasca llorando.”A mí me da un poco de vergüenza ajena que llore en público por su ruptura. Lo siento.”

Sofía Cristo ha sido muy tajante sobre su expareja y asegura que no le interesa nada ahora mismo la vida de la vasca. “No quiero hablar de ella. Me ponéis siempre vídeos de una persona que no está en mi vida. Ni siquiera es mi amiga”, aseguraba la DJ. “Yo no reconozco a Nagore desde hace muchos años. No tenemos nada que ver con ella. No me interesa que mi entrevista se centre en ella. Su crecimiento personal no es como el mío. Su energía no vibra con la mía.” Aún así, aunque no quiera saber nada de ella a día de hoy, asegura que la sigue queriendo mucho. “Ella tuvo un despertar con sus cosas y cortó conmigo. Yo la seguiré queriendo muchísimo, a pesar de que no la quiero en mi vida. Le deseo lo mejor”, terminaba así su intervención en el ‘Deluxe’.