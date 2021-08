Paz Padilla pierde la paciencia y brota contra Chelo García-Cortés: “No digas más tonterías”

Gente

Sálvame

Es habitual que Paz Padilla siempre muestre su mejor cara ante la cámara, haciendo gala de su buen humor. Siempre consigue sacar una sonrisa a sus compañeros de ‘Sálvame’, incluso en los momentos más tensos. De hecho, cuando su marido pasaba por la grave enfermedad que le quitó la vida el año pasado, la actriz mantuvo la compostura y nadie, ni siquiera los colaboradores del programa, se percató del mal momento que atravesaba. “Lloraba en las publicidades”, recordó la gaditana en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’.

Pero no se coman de vista a Paz Padilla. Ella también saca su carácter cuando es necesario, y en más de una ocasión ha llamado la atención a algunos colaboradores, ejerciendo su papel de presentadora. Hoy le ha tocado a Chelo García-Cortés, cuyas palabras sobre Isabel Pantoja no han terminado de hacer gracia a la cómica andaluza. “No digas más tonterías”, ha espetado la actriz de ‘La que se avecina’ a la periodista.

Chelo García Cortés en 'Sálvame'

La cosa no se ha quedado ahí, sino que Paz Padilla y Chelo García-Cortés han continuado debatiendo sobre Isabel Pantoja, aunque la periodista no ha dejado terminar de exponer sus argumentos a la presentadora. “¿Me puedes dejar terminar? ¿O es que sabes lo que voy a decir? ¿Eres adivina ahora?”, ha cuestionado la humorista, en un tono de pocos amigos.

Chelo García-Cortés ha hecho oídos sordos y ha continuado defendiendo sus ideas sobre Isabel Pantoja, mientras que a Paz Padilla no le ha quedado más remedio que guardar silencio hasta que su compañera terminara. No es la primera vez que la presentadora muestra su carácter en ‘Sálvame’. De hecho, hace pocas semanas, brotó contra Rafa Mora y Anabel Pantoja tras un tenso enfrentamiento entre ellos. Días después, dejó claro que no iba a consentir más comportamientos así: “Llevo 11 años en ‘Sálvame’ y nunca había salido con tanta angustia que, además, me duró varios días. Estoy en un momento de tranquilidad, un momento zen y esto me hace daño. Llevamos mucho tiempo en este programa y ya tenemos que saber comportarnos, tenemos una responsabilidad. Lo del viernes fue una falta de respeto y espero que la cúpula tome una decisión ejemplarizante”.