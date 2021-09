Jorge Javier vuelve pisando fuerte y atiza a Kiko Matamoros: “Pierdes el tiempo con gentuza”

Gente

Sálvame

Jorge Javier Vázquez ha disfrutado de un verano de lo más tranquilo en el que poco o nada se ha sabido acerca de él, salvo las ocasiones en las que acude a su perfil oficial de Instagram para compartir con sus más de 800.000 seguidores alguna sugerente fotografía en la que posa como Dios lo trajo al mundo. Con las pilar cargadas y lleno de energía, el de Badalona ha regresado a su corrala de Telecinco en una nueva sesión de ‘Viernes Deluxe’. El presentador, que ya adelantó algunos titulares en su blog de Lecturas, no ha tenido reparos a la hora de cantar las cuarenta a Kiko Matamoros en pleno directo.

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ‘Sálvame’ en un momento complicado para el programa. Ante los índices de audiencia -nada discretos, pero sí más bajos de lo habitual en el magacín-, todo el equipo está haciendo un trabajo de reflexión sobre qué se puede mejorar para volver a enamorar a los espectadores. Kiko Matamoros ha hecho el suyo propio, y durante una de sus intervenciones dejó caer que Carlota Corredera podría representar en sí misma una de las razones por las que cada vez son menos los televidentes que eligen Telecinco en la franja de la tarde.

Pero la cosa no acaba ahí, sino que Kiko Matamoros se ha mostrado en las últimas semanas de lo más crítico con la mano que le da de comer, llegando incluso a tachar de “manipulación” algunas piezas y cebos que se emiten durante ‘Sálvame’. Jorge Javier Vázquez no ha disimulado su desacuerdo ante la actitud que su compañero ha tomado con el programa y no ha parado hasta llegar al quid de la cuestión. Finalmente, el tertuliano ha confesado que le sentó “como una patada en los huevos” que La fábrica de la tele hubiera contado con Makoke, su exmujer, para ‘La última cena’.

Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros en 'Viernes Deluxe' FOTO: La Razón Mediaset

Desde entonces, no han cesado las ofensivas de Kiko Matamoros a ‘Sálvame’. “Estás como un niño chico con una pataleta”, le hizo ver Jorge Javier Vázquez. Además, bajo el punto de vista del presentador, parte del comportamiento que el tertuliano ha demostrado con el programa puede obedecer a unas nuevas compañías que no le beneficiarían en absoluto: “Te estás dejando querer por gente de la que no me gusta su catadura moral. Pierdes el tiempo en meterte en debates absurdos con gente que es gentuza”.

Carlota Corredera, en el centro de la polémica

Kiko Matamoros y Jorge Javier Vázquez tampoco han dejado pasar la oportunidad de charlar sobre Carlota Corredera. La presentadora es íntima del de Badalona y este le manifestó su apoyo públicamente durante una llamada en directo a ‘Sálvame’. La relación entre la de Vigo y el tertuliano no está pasando por su mejor momento a raíz de los comentarios de este que la relacionaban con la pérdida de audiencia del magacín vespertino de Telecinco.

Carlota Corredera en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Aunque Kiko Matamoros se mantiene firme en algunos puntos de su discurso, sí reconoce que tiene que mantener una conversación con Carlota Corredera para intentar llegar a un punto en común, y lamenta que lo haya pasado mal a raíz de este enfrentamiento. “A mí me gustaría hablar con ella, no la llamo porque no creo que sea el momento. La gente ha dejado de ver el programa por el sesgo que estaba teniendo el programa, yo lo he pasado mal. Hasta ayer no me di cuenta de que Carlota lo estaba pasando mal”, reconoce.