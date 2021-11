La inteligente estrategia de Canales Rivera para burlar a la dirección de Sálvame

Gente

Telecinco

En ‘Sálvame’ nada es imposible. A lo largo de los más de diez años de historia del programa ha pasado de todo y son muchos los rostros conocidos que han sufrido las informaciones que desde ese plató han visto la luz, incluidos los propios colaboradores. Si por algo se caracteriza el magacín es por no tener protegidos, y cualquiera puede ser protagonista del próximo bombazo que ponga patas arriba la prensa del corazón. Canales Rivera ha sido uno de los que más ha sufrido la picaresca de los altos mandos del formato en los últimos meses, así que ha ideado una inteligente estrategia para burlar las trampas a las que los altos mandos suelen acostumbrar.

Una de las normas no escritas de la televisión consiste en respetar la intimidad de las conversaciones que se producen fuera de cámara, pero hace tiempo que esta regla cayó en saco roto en ‘Sálvame’. El equipo suele grabar las charlas privadas que los colaboradores mantienen durante la publicidad para luego hacerlas públicas, y en la tarde de hoy han advertido a Canales de Rivera de que lo habían hecho con él. Sin embargo, el torero ya contaba con eso y, entre risas, ha confesado el plan que ha llevado a cabo para mantener sus declaraciones a buen recaudo.

Canales Rivera en una imagen de archivo FOTO: Gtres

“Bueno, me da igual, le he quitado las pilas al micrófono, así que lo que hayan grabado...”, ha señalado Canales Rivera con una sonrisa de oreja a oreja, dejando claro así que su conversación habrá resultado inaudible para la grabadora. Aun así, el torero no ha podido evitar escapar de la polémica y, una vez más, se ha convertido en protagonista de la última hora. El periodista Kike Calleja se ha dejado caer en el plató de ‘Sálvame’ asegurando tener pruebas y testimonios que “demostrarían que Canales Rivera solo se acerca a las mujeres por interés económico”.

Por supuesto, un nervioso Canales Rivera ha negado todo lo que Kike Calleja estaba contando y ha tachado de “mentira” el testimonio de la mujer que aseguraba sentirse utilizada por él.