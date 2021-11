Relación rota: este es el hiriente mensaje que Terelu Campos envió a Carmen Borrego

Gente

Carmen Borrego y Terelu Campos vuelven a estar de uñas, y esta vez la situación parece irreconciliable. La que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’ habría hecho las cruces a su hermana de forma definitiva, según se puede entender de unos hirientes mensajes que le ha hecho llegar. Así se lo confesó una dolida Borrego a Belén Esteban durante una pausa publicitaria de ‘Sálvame’, sin saber que estaba siendo grabada. Por lo visto, Terelu le envió una serie de WhatsApp en los que manifestaba su enfado de muy malas formas, haciéndole saber que la reconciliación estaba muy lejos de llegar.

“Escucha, a los hechos me remito. Lo último que ha dicho es que soy mala hermana”, comienza desahogándose una afligida Borrego. La tertuliana no entiende por qué sienta tan mal a su hermana su buena relación con Kiko Hernández -que se ha mostrado muy crítico con Terelu en las últimas semanas- cuando ella también ha hecho buenas migas con Diego Arrabal, uno de los colaboradores de ‘Viva la vida’ que más duro le ataca. “Ellas se van de copas con Arrabal y Kiko Matamoros, ¿qué coño estamos hablando? Ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo. Kiko Matamoros va al cumpleaños de mi hermana, y mi hermana le pone en la mesa principal y pone a mi hija en la última mesa. ¡Hombre! Ya está bien”, se queja la hija pequeña de María Teresa Campos.

Sin embargo, no ha sido esto lo que más ha dolido a Carmen Borrego, sino que la base de su malestar con su hermana se encuentra en un mensaje que Terelu le envío sobre su marido y que traspasó todos los límites. “Lo que más me ha dolido de todo lo que ha pasado son esos audios, no insultó a mi marido, pero hizo una referencia que me dolió muchísimo, yo he llorado mucho por esos audios”, reconoce la colaboradora en su conversación con Belén Esteban. Pero, ¿qué fue lo que Terelu Campos dijo sobre su marido? La madre de Alejandra Rubio dio a entender que Borrego tenía un lado secreto que este no conocía.

Carmen Borrego en 'Sálvame' en una imagen de archivo FOTO: Telecinco

“Si yo te enseñara lo que tengo aquí, entenderías por qué no la llamo. Mira, ¿esto qué coño es? Dice que va a llamar a mi marido y le va a contar quién soy yo realmente. Si yo solo recibo mierda”, explica Carmen Borrego mientras Belén Esteban no da crédito. La colaboradora de ‘Sálvame’ tiene claro que es su hermana Terelu quien tiene que dar el primer paso y pedirle perdón para empezar el camino hacia la reconciliación, un camino que, tal y como están las cosas, no parece cerca de llegar...