Sin filtro: María Patiño destapa lo que se cuenta en las reuniones secretas de Sálvame

Cada vez son más los rostros conocidos de Telecinco que acaban presentando Sálvame. Aunque las caras principales del formato estrella de La fábrica de la tele son Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla, de vez en cuando también toman las riendas del programa algunos colaboradores como Kiko Hernández, Gema López, Lydia Lozano e incluso Belén Esteban. La catalana Nuria Marín es otra de las profesionales a las que la dirección del magacín recurre cuando los titulares no están disponibles, pero hacía tiempo que no se dejaba ver en el plató de la llamada “corrala” de Mediaset. Tras varias semanas de ausencia, por fin regresó al set el pasado miércoles 2 de junio, y lo cierto es que, en determinados momentos, le costó hacerse con el control de la situación.

Parece que determinados colaboradores no se toman del todo en serio a Nuria Marín, y no muestran ante ella el respeto y obediencia que sí brindan a Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera. Los tertulianos hacen caso omiso a los turnos de palabra que la presentadora reparte, y los ruegos de silencio que repite una y otra vez no parecen ir con ellos. En consecuencia, el plató de Sálvame se convierte en un batiburrillo de murmullos y gritos inentendibles para el espectador, que no tiene más remedio que bajar el volumen o apagar el televisor para huir de semejante gallinero. Los directores del programa son conscientes del programa y han puesto cartas en el asunto, tal y como ha revelado la propia María Patiño.

Nuria Marín en el plató de Sálvame

La picadura de una araña a Gianmarco y Omar en Supervivientes abrió el debate en Sálvame acerca de los hombres que lloran y muestran sus sentimientos. Una vez más, las voces se apoderaron del plató y llegaban a los espectadores sin ningún tipo de sentido. La presentadora pedía silencio una y otra vez, pero nadie le hacía caso, hasta que María Patiño recordó las órdenes que previamente todos habían recibido de parte de las altas esferas: “Nos ha dicho el director en la reunión una cosa importante: que cuando hable Nuria Marín, nos callemos”. La periodista reveló así una parte fundamental de esas reuniones secretas que tienen lugar poco antes de que comience el show, e hizo también patente la necesidad de Nuria Marín de hacerse respetar entre los tertulianos.

Nuria Marín, odiada y amada a partes iguales

La presentadora catalana no deja a nadie indiferente y desata los sentimientos más extremos de los espectadores. Lo cierto es que le costó hacerse con la audiencia en determinados formatos, como en La casa fuerte, donde muchos resaltaron a través de las redes sociales que Nuria Marín no era la mejor opción para guiar a los concursantes en las pruebas y juegos. Lo mismo ocurre cuando se deja caer en el plató de Sálvame, y Twitter se llena de comentarios del tipo: “No la soporto”. Sin embargo, la catalana también cuenta con un buen ejercito de seguidores que aplauden su trabajo cada vez que aparece en la pequeña pantalla, y la prefieren a ella antes que a Carlota Corredera, Paz Padilla e incluso Jorge Javier Vázquez: “Es la mejor”, decía un usuario.

Yo cuando vi ha nuria marin no la soporto — maria del Carmen. (@MariaMcasuarez) June 2, 2021