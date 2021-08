Un micro abierto delata a Carlota Corredera: el bochornoso momento que ‘se cuela’ en directo

Gente

El éxito de ‘Sálvame’ resulta innegable. Tras más de diez años en antena, se ha consagrado como el programa de corazón por excelencia, que cada día escogen millones de espectadores para amenizar sus tardes. Decenas de profesionales trabajan para asegurar que todo sale según lo previsto a lo largo de cinco horas de riguroso directo, pero, aun así, de vez en cuando ocurre algo que vuelve a demostrar que el magacín vespertino de Telecinco es un programa vivo en el que puede ocurrir casi cualquier cosa. Que se lo digan, si no, a Carlota Corredera, que acaba de protagonizar uno de esos momentos.

La presentadora aprovechó una de las pausas de publicidad de ‘Sálvame’ para atender la llamada de la naturaleza e ir al baño. Pero la pausa duró menos de lo previsto y el programa arrancó de nuevo cuando ella todavía estaba evacuando. Los colaboradores estaban algo desubicados ante la notable ausencia de la conductora del formato, hasta que Carlota Corredera, con el micro abierto, espetó desde el aseo: “¡Estoy haciendo pis!”. Millones de espectadores pudieron escucharla hacer sus necesidades en pleno directo, pero no solo eso, sino que también se oyó perfectamente cómo tiraba de la cadena.

A su regreso, Carlota Corredera se tomó con bastante humor que la audiencia la hubiera escuchado “hacer pis”, y aprovechó para explicar por qué había tardado tanto en volver al plató tras la pausa de publicidad: “Me dicen que se me ha escuchado en casa mear y tirar de la cisterna. Bueno, pues tú (David Valldeperas) me preguntas y yo si quieres te puedo contestar encriptado, y te he dicho que estaba haciendo pis, sí. No había papel higiénico en ninguno de los baños de mujeres y he tenido que ir a hacer una excursión para encontrar papel, que me lo ha conseguido mi compañero César. Reivindico el papel higiénico en el baño de mujeres cuando se pueda”.