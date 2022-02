La inesperada llamada de Rocío Flores con la que pone los puntos sobre las íes

El regreso de Rocío Carrasco a la pequeña pantalla con ‘Montealto, regreso a la casa’, el programa en el que ahonda en su pasado, ha vuelto a poner a todo su clan en el punto de mira, y su hija Rocío Flores es una de las protagonistas indiscutibles de la problemática familiar que se mantiene desde hace años. La joven mantiene que la historia no se ha contado cómo en realidad sucedió, y aunque asegura que si ella aportara más detalles sobre lo ocurrido la situación sería diferente de cara a la opinión pública, lo cierto es que, de momento, no ha deslizado mucha más información al respecto.

En este sentido, Alexia Rivas se mostró de lo más crítica con Rocío Flores, señalando una supuesta “soberbia” de la joven por negarse a responder algunas preguntas de sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’. “Ella no quiere contestar a nada, pero está sentada para hablar de su familia y pertenece a uno de los clanes más importantes”. Como cabía esperar, estas palabras no sentaron nada bien a la aludida, que no se lo pensó dos veces a la hora de coger el teléfono para responder a la periodista en pleno directo en ‘Ya son las ocho’.

Rocío Flores FOTO: USG GTRES

Rocío Flores se puso en contacto con su tía Rosa Benito, que en ese momento se encontraba en el plató del programa de Sonsoles Ónega, y aunque la conversación entre ellas no se emitió, la colaboradora sí transmitió el mensaje que su sobrina tenía para Alexia Rivas: “Ha dicho que ella el contrato que tiene es para hablar del reality, que es una colaboradora y que si habla de lo que ella está viviendo en porque quiere”. Un argumento que seguía sin convencer a la periodista: “Rocío está sentada ahí por ser la hija de Rocío Carrasco y nieta de la Jurado”.

Fue entonces cuando Rosa Benito sacó las garras por Rocío Flores y aclaró que todos los colaboradores tienen una historia detrás que ampara su trabajo en televisión: “Todos estamos aquí por algo, ¡yo llevo aquí 16 años!”.