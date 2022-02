Rocío Flores desenmascara a Fidel Albiac y amenaza con contar su verdad: “Si cuento lo que viví en esa casa, España se cae”

Rocío Flores ha vuelto al club social de “El Programa de ana Rosa” tras un parón mediático furto de su última operación de pecho, para comentar los nuevos acontecimientos en relación a su familia.

Además de afirmar que “me encuentro muy bien” y que la operación le ha servido para “ganar seguridad”, la nieta de “La más grande” ha destacado que “si cuento lo que viví en esa casa, España se cae”, en relación a la docuserie protagonizada por su madre, Rocío Carrasco.

En los últimos días, la polémica ha rondado a su familia, que permanece tensa ante un documento audiovisual que podría “escocer” y dar la vuelta a todo lo que podríamos haber escuchado anteriormente sobre la dura historia de la presentadora en televisión, según la propia protagonista.

Gloria Camila confesaba en ‘Ya son las ocho’, que Fidel Albiac podría ser uno de los motivos del distanciamiento con su hermana: “Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como ‘los inmigrantes’”. Rocío Carrasco, por su parte, advertía que respondería el próximo 11 de febrero a las declaraciones de su hermana.

En relación al tiempo que ha tenido después de la cirugía, la hija de Antonio David comenta que “le ha servido para quedarse en su casa tranquila y contenerse”. Rocío Flores declara que estaba enterada de los comentarios de Fidel hacia sus tíos, José Fernando y Gloria Camila: “En mi presencia no porque está claro que no se lo permito, pero me consta esa información”.