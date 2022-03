Julia Janeiro por fin aclara si participará en ‘Supervivientes’

En cuanto alcanzó la mayoría de edad, Julia Janeiro se convirtió en uno de los personajes más mediáticos de la crónica social. A pesar del silencio que la joven ha guardado y de su rechazo al foco público, corrieron ríos de tinta sobre ella, su vida sentimental o su presunto futuro en televisión. Muchas voces apostaron por que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario acabaría dando el salto ante las cámaras, y apuntaban a ‘Supervivientes’ o algún otro reality show de Telecinco como su posible debut en la pequeña pantalla. Ahora, ha sido ella misma quien por fin ha aclarado estos rumores.

La joven, que se mantiene muy activa en las redes sociales, ha confirmado a través de su cuenta oficial de Instagram que no tiene intención alguna de participar en ‘Supervivientes’ o en algún otro reality show. “No, nunca. No me aportaría nada que me interese, y mucho menos que me beneficie”, ha sentenciado la joven. En su día, este periódico ya publicó que, atendiendo a las informaciones transmitidas por la propia María José Campanario, la hermana de Andrea Janeiro prefería mantenerse alejada de la opinión pública.

Además, Julia Janeiro ha aprovechado las preguntas que le han lanzado sus seguidores de Instagram para desmentir también las últimas informaciones que apuntaban a que había dejado sus estudios. La primogénita de María José Campanario ha dejado claro que continúa formándose en Actividades Comerciales, un grado que cursa en una escuela de Getafe, la ciudad madrileña en la que reside.

Por otra parte, Julia Janeiro ha lanzado un sonoro dardo a las personas que la critican y cargan contra ella, aunque asegura que no le afectan estos ataques por se siente arropada por sus seres queridos. “Me apoyo en mi familia, hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente de fuera de mi círculo opine de mí. Al fin y al cabo, siempre va a haber gente maleducada y sin valores, gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás, y gente que se preocupa más por la vida de los demás que por la suya propia”.