Julia Janeiro, VÍCTIMA del machismo: “Puedo enseñar lo que me parezca”

Julia Janeiro empezó a estar en boca de todos y a acaparar titulares de la prensa del corazón incluso antes de alcanzar la mayoría de edad. La joven decidió hacer públicos sus perfiles en las redes sociales, dejando a la vista de todos sus fotografías en las que presume de anatomía. La hermana de Andrea Janeiro es una apasionada de la moda y le gusta posar con sus modelitos, ya sean pantalones cortos, bikinis o tops ceñidos. El contenido que publica en este tipo de plataformas ha sido motivo de controversia desde el mismo día en que las abrió al gran público, y desde entonces no ha parado de recibir críticas.

En diferentes medios y programas de televisión han reprochado a Julia Janeiro que se muestre ligera de ropa en sus redes sociales, y hay quien considera que solo lo hace para ganar seguidores. Las críticas le llegan incluso a su propio perfil, y son tan frecuentes que, cansada de que todo el mundo le diga qué tiene que hace o cómo debe posar, ha decidido compartir con todo el mundo uno de esos comentarios negativos. “Eres muy joven para desnudarte tanto en redes sociales por ganar seguidores. Respétate y si no, luego no llores ante las críticas. Es un consejo como mujer”, rezaba el mensaje que ha recibido en la bandeja de entrada de su cuenta de Instagram.

Julia Janeiro no ha tenido reparos en responder, lamentando la falta de sororidad de ciertas mujeres que consideran que no se respeta por el simple hecho de posar en bikini. “Mensajes así me llegan continuamente. Para empezar, como mujer, puedo hacer y enseñar lo que me parezca o no. Como mujer, puedo tomar las decisiones que vea convenientes, y como mujer, muchas de vosotras tendríais que evitar hacer este tipo de comentarios dañinos hacia otras mujeres”, ha comenzando apuntando. “Queréis respeto e igualdad, pero entre nosotras somos las peores”, concluye.

Además, Julia Janeiro ha reflexionado acerca de la necesidad de “cambiar mucho el chip” frente a este tipo de comentarios que, según ella, en su gran mayoría, le llegan “de mujeres que, por edad, podrían perfectamente ser mi madre o incluso mi abuela”.

Lo cierto es que desde que alcanzó la mayoría de edad, Julia Janeiro se ha convertido en una de las mujeres más perseguidas por la prensa del país. Las cámaras se agolpaban a las puertas de la casa de su novio en Getafe para intentar conseguir alguna declaración, siempre sin éxito. Aunque diferentes voces han asegurado que la hija de Jesulín de Ubrique tendría intenciones de participar en algún programa de televisión y subirse al carro mediático, fuentes muy cercanas a ella han asegurado a La Razón en más de una ocasión que nada más lejos de la realidad. La joven está muy centrada en sus estudios y lo último en lo que piensa ahora es en alimentar esas hordas de paparazzi ávidos de noticias. Para ella, cuando más lejos tenga las cámaras, mejor.