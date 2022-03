Antonio David responde a Jorge Javier Vázquez: “Tienes cuerpo de botijo”

La guerra que Antonio David Flores mantiene con varias personalidades de Telecinco desde que fue despedido no tiene pinta de acabar pronto. Especialmente crudos son los reproches que intercambia con Jorge Javier Vázquez, que recientemente ironizó sobre los retoques estéticos a los que su hija, Rocío Flores, se ha sometido. “Si Rocío Flores hubiese invertido el mismo tiempo en estudiar que en operarse, sería catedrática”, expuso el de Badalona. Unas palabras que no han hecho nada de gracia al malagueño, que no ha tardado en sacar las garras por la joven desde su canal de Youtube.

Antonio David Flores se ha mostrado de lo más crítico con el físico de Jorge Javier Vázquez, señalando que, a su parecer, “de genética no estás para presumir”. Además, ha recordado que, cuando trabajaban juntos en ‘Sálvame’, en más de una ocasión le comentó que “tienes el cuerpo de un botijo y la cara del escudo del Barça, así, muy ancha”. Pero el otrora guardia civil no ha incidido solo en la apariencia del presentador, sino que también ha puesto sobre la mesa una supuesta “condena” que la Justicia española habría impuesto al filólogo.

Jorge Javier Vázquez FOTO: Mediaset

“El tiempo que llevas trabajando, si lo hubieras empleado en pagar a Hacienda, no te hubiese condenado la Justicia española. Lo has entendido, ¿no?”. Antonio David parece referirse a los problemas con el Fisco que Jorge Javier mantuvo en el pasado y que él mismo reconoció. La Agencia Tributaria le impuso una sanción por unas faltas en sus declaraciones de los ejercicios de 2006 y 2007. Se le exigía entonces el abono de 796.928,81 euros, pero el de Badalona recurrió. Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó su apelación en 2020.

Son muchas las ocasiones en las que Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre estos problemas y ha criticado la gestión de Hacienda, asegurando que se siente acosado. “Ante Hacienda no todos somos iguales, no hay organismo más injusto que Hacienda, no lo hay. Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda porque como quieran destruirte la vida, te la destruyen de una”, reprochó en ‘Sálvame’.