Olga Moreno acusa a Belén Esteban de inventarse su relación con Agustín Etienne

¿Están juntos Olga Moreno y Agustín Etienne? Los rumores comenzaron hace semanas, pero se han intensificado en los últimos días. Pese a que ninguno de los protagonistas de la que podría ser la pareja del otoño se ha pronunciado sobre su supuesta relación, sí lo han hecho dos de las mejores amigas de la sevillana, que han confirmado a Belén Esteban que la ex de Antonio David Flores está muy ilusionada con su representante.

Pero al parecer, tal y como afirman esta tarde desde ‘Sálvame’, Olga Moreno iría diciendo por ahí que Belén Esteban se ha inventado su relación con Agustín Etienne. Una información sobre la que se ha querido pronunciar la colaboradora en directo: “Yo a Olga le tengo cariño. No me molesta. Si ella lo piensa, peor para ella, entonces me conoce muy poco; y más poco me conoce Agustín que ha estado a mi lado 20 años”.

“Si ella va diciendo eso será porque se lo ha dicho Agustín, digo yo... a ella le han tenido que informar muy mal”, aseguraba dolida Belén Esteban, que aprovechaba para cargar contra el que fue su representante: “La vida a veces es muy injusta. Cuando pasó lo de Toño, Agustín se quedaba en la calle y yo le dije que se viniera a trabajar conmigo...”.