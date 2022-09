Los amigos de Olga Moreno dicen NO a los rumores de relación con su representante, Agustín Etienne

El programa de Telecinco ‘Ya es verano’ ponía nombre y apellido este fin de semana a la que podría ser la nueva ilusión de Olga Moreno tras separarse de Antonio David Flores. Se trata de Agustín Etienne, su representante y también el de Rocío Flores, al que le une un vínculo profesional y personal desde hace más de cuatro años.

Olga Moreno y su representante, Agustín Etienne FOTO: Gtres

La protagonista no ha querido manifestarse al respecto en estos días, pero a finales del pasado mes de julio sí habló en exclusiva con ‘LA RAZÓN’ sobre esta supuesta relación: “No tengo novio, ni quiero. Por lo menos de momento... No sé lo que puede pasar el día de mañana, y ver si dentro de un mes me va a salir alguien y me vas a tomar por embustera (risas”, comenzó diciendo al respecto”. “Quiero esperar un añito porque ahora no me apetece. ¿Pero con mi repre? Ya lo que me faltaba... Es muy mono y lo que tú quieras, pero no me he fijado en la vida en él”, deslizaba entonces.

Jorge Pérez, ex ganador de ‘Supervivientes’ y amigo común de ambos, ha hablado públicamente para desmentir esta noticia durante un evento que ha tenido lugar en Madrid: “Pongo la mano en el fuego a que no hay nada entre ambos... Nada de nada, que va, que va” asegura totalmente convencido ante los micrófonos de ‘Europa Press’.

Jorge, además, es íntimo amigo de Rocío Flores - con la que coincidió durante su paso por ‘Supervivientes 2020 - y, asegurando que sigue “súper feliz” con Manuel Bedmar, ha justificado su decisión de no ver la docuserie de su madre, Rocío Carrasco, por salud mental. “Es respetable, es una mujer que ha sufrido mucho igual que toda las partes implicadas en esa familia... Yo la apoyo y la respeto, por supuesto”, concluye.