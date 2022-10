El comunicado de Gloria Camila en el que anuncia su despido temporal de la televisión: “Estoy en manos de profesionales y con medicación”

Gloria Camila Ortega atraviesa uno de sus peores momentos a nivel emocional, y así lo demostró hace tan solo unos días derrumbándose en directo mientras pretendía entrar por teléfono en el programa ‘Sálvame’. Desde que la pasada semana volviese a la realidad tras su participación en ‘Pesadilla en el paraíso’, la hija de Rocío Jurado se ha visto obligada a hacer frente a todo lo que su hermana, Rocío Carrasco, ha contado sobre su familia en las últimas semanas, más concretamente sobre su padre, Ortega Cano.

En estos días la preocupación por la joven ha sido toda una realidad y las informaciones que apuntaban a que habría decidido alejarse de la picota pública se han convertido en un hecho a raíz del comunicado que ha compartido la propia Gloria en su perfil de Instagram. En la siguiente publicación, deslizando a la siguiente imagen, se puede ver el comunicado íntegro en forma de carta.

“Considero que las redes sociales han traído cosas positivas pero también creo que han desdibujado un poco la realidad en la que vivimos, y muchos de nosotros, yo la primera, hemos caído en ese error. Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso que se ha terminado desbordando”, ha comenzado diciendo.

“A veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo, en este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero, que es aceptar el momento tan duro que estoy viviendo. No quiero culpar a nadie pero sí pido comprensión y respeto... Entiendo que al ser personaje público mi vida y lo que me rodea sea noticia, tanto para bien como para mal, teniendo en cuenta que en ocasiones me he lucrado por decisión propia pensando que así arreglaría un poco mi mundo, pero me equivocaba”, continúa explicando en el que es uno de sus comunicados más sinceros.

Gloria Camila y Ortega Cano FOTO: Mediaset

“He intentado todo lo posible para que esto no me afectara ni mental ni emocionalmente y poder llegar a separar mi vida pública con mi vida personal, pero hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, y alejada por un tiempo del foco mediático, ha anunciado. Una información que ya se desveló públicamente hace unas horas y que en esta ocasión ha sido confirmada por la protagonista.