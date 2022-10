Ortega Cano confirma su divorcio con Ana María Aldón

Después de muchos meses de crisis, finalmente Ortega Cano ha confirmado que se divorcia de Ana María Aldón. Después de muchas idas y venidas y de jugar al despiste, el torero ha tomado la palabra y le ha comunicado a Aurelio Manzano su divorcio. “Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así” le ha confirmado al periodista.

“Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor. Tenemos algo por lo que luchar y algo por lo que vamos a seguir y nos vamos a reunir. Nos van a ver juntos siempre que mi hijo lo necesite”, ha relatado la diseñadora de moda tras la noticia. Aún así, ha querido recalcar que lo fundamental es el bienestar de su hijo. Finalmente, han puesto punto y final a su matrimonio. Ana María Aldón se sienta este lunes en el plató de ‘Sálvame’ para enfrentarse a una de sus entrevistas más complicadas. Ahora, tras confirmar el divorcio, la expectación es máxima.

José Ortega Cano y Ana María Aldón FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

“Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente” ha dicho Ana María Aldón sobre su separación. La diseñadora de moda se ha sentido durante toda su relación con el torero muy juzgada y cuestionada. “No se me ocurría jamás privar a mi hijo de que quiera estar con su padre”, ha dicho la andaluza sobre Ortega Cano. Aurelio Manzano, tras comunicar el divorcio, ha querido comunicarle un mensaje que le ha dado el torero para su aún mujer: “El cariño y el amor nunca se pierden. Cuando yo quiero y me tratan bien, voy a morir. Pase lo que pase, yo siempre tendré por Ana María un cariño especial”. Tras esto, la diseñadora de moda se ha venido abajo.

El matrimonio formado por Ana María Aldón y Ortega Cano ha estado en el punto de mira mediático durante mucho tiempo. La pareja, finalmente, parece ser que ha puesto punto y final a su relación. Ahora, ambos van a estar centrados en el bienestar de su hijo pequeño en común.