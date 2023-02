“Ana Rosa Quintana tiene pánico a Marta Riesco”: Diego Arrabal se pronuncia sobre la última polémica de Telecinco

La semana pasada, los espectadores de Telecinco observaban ojipláticos en pleno directo un encontronazo entre las reporteras Cristina Porta y Marta Riesco, que coincidieron en un evento que cubrían para sus respectivos programas, “Sálvame” y “Fiesta”. La pareja de Antonio David acusó a sus compañeros de cadena de acosarla y aludió incluso a Borja Prado, uno de los altos mandos de Mediaset. Su actuación no sentó nada bien entre la cúpula de Mediaset, y le comunicaron que, hasta nuevo aviso, los directos se habían terminado para ella. Ahora, su trabajo se limitaría a funciones de oficina.

Diego Arrabal se ha pronunciado en su canal de Youtube sobre esta nueva polémica que ha sacudido a Telecinco, y el paparazzo asegura que Ana Rosa Quintana, la jefa de Marta Riesco, está deseando quitársela de encima. “No la quiere, no quiere verla. La quiere echar”, asegura el fotógrafo. Sin embargo, y atendiendo siempre a la versión ofrecida por el excolaborador de “Viva la vida”, la célebre presentadora se siente atada de pies y manos. “En la productora tienen miedo a Marta Riesco. Le tienen pánico. No sé si es miedo a lo que pueda contar o a qué, pero le tienen pavor”, expone.

Story de Marta Riesco FOTO: @marta_riesco Instagram

Además, el malagueño recuerda que no pueden despedir a Marta Riesco mientras se encuentre de baja médica, y reflexiona sobre la larga duración que suelen tener las bajas relacionadas con la salud mental.

No es la primera vez que Marta Riesco se ve apartada de la pequeña pantalla por las polémicas que ha protagonizado. Hace varios meses, tras asegurar que Rocío Carrasco la había llamado por teléfono, su productora decidió relegarla a las oficinas de Unicorn Content para alejarla de la televisión. Su empleo en “Fiesta” supuso para ella el regreso a los directos que tanto le gustan, pero esta nueva controversia podría dejarla en el banquillo de forma definitiva...