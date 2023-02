Marta Riesco, al límite, se retira de la televisión y amenaza en redes: “Culpo a ‘La fábrica de la tele’ de cualquier cosa que me pueda ocurrir”

Marta Riesco se ha convertido en una de las protagonistas de la semana tras su enfrentamiento en directo con Cristina Porta durante un directo en ‘Sálvame’. La periodista de ‘La fábrica de la tele’ y la pareja de Antonio David discutieron acaloradamente en el photocall de Las Ventas en Gala de San Isidro 2023. El conflicto se hizo viral al instante y durante unas horas ambas fueron Trending Topic.

Después de esa noche, Marta Riesco denunció públicamente lo sucedido. Pero lo que ella no se esperaba es que, al regresar a la oficina en su trabajo, fuese castigada por esta conducta. La reportera, entre lágrimas y con un ataque de ansiedad, relató a través de su cuenta de ‘Instagram’ que había sido castigada de hacer más reportajes en directos por el conflicto que había protagonizado con Cristina Porta.

Story de Marta Riesco FOTO: @marta_riesco Instagram

Después de subir unos preocupantes vídeos llorando denunciando el acoso que ha recibido durante meses por parte de ‘La fábrica de la tele’, finalmente los médicos le han dado la baja y va a estar un tiempo sin trabajar. Ella misma ha confesado que es la tercera baja que recibe este año desde que salió a la luz su relación con Antonio David, el enemigo de ‘Sálvame’. Para Riesco han sido los meses más difíciles de su vida y lo único que pide es volver a trabajar haciendo lo que más le gusta, reportajes en televisión.

Después de toda esta tormenta mediática, también ha tenido palabras de agradecimiento a Antonio David Flores. “Me siento super afortunada por la gente que tengo a mi alrededor. Si no llega a ser ayer por mi pareja... En fin, no se que hubiese pasado, os lo digo sinceramente, si no llega a ser por mi pareja, no se que hubiese pasado conmigo ayer” admite. “Por otro lado, me han dado la baja. Los médicos han considerado que no puedo seguir trabajando”, ha confesado. Aún así, se considera una “mujer fuerte” pero “cuando en un sitio no quieren que lo hagas, porque al final, soy la pareja de quien soy, soy la pareja de alguien a la que odian, pues todo lo que quieren es quitarme de encima” acababa señalado, finalmente, a ‘La fábrica de la tele’ como culpables de esta dramática situación, solo por ser la pareja de Antonio David Flores.