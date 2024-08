Alejandro Nieto cuenta devastado el robo que ha sufrido junto a su hijo pequeño: "Me han dejado sin calzoncillos"

Tras su paso por “Supervivientes All Stars”, Alejandro Nieto está disfrutando de unos días en Madrid en compañía de su pareja, Tania Medina, y su hijo pequeño, fruto de una relación anterior con una mujer desconocida, la que fue su “novia de toda la vida”.

Los tres y otros amigos han visitado algunos lugares de interés de la Comunidad Madrid y hasta un parque acuático en Villanueva de la Cañada, un viaje que parecía maravilloso pero que ha terminado convirtiéndose en una especie de pesadilla. Tal y como ha revelado el que fuera Míster España, ha sufrido un violento robo que le ha amargado esta escapada familiar.

“El día que creía que iba a ser maravilloso se ha convertido en un infierno. Me han partido el coche y se han llevado todas las cosas, todas las maletas, la de mi hijo, la de Tania y la mía. Me han dejado sin calzoncillos, básicamente. Me han robado todo, mis oros mis gafas”, comienza contando Alejandro Nieto, aunque lo que más le duele es lo que han robado a su pareja y a su hijo. “A mi niño le han quitado su consola, toda su ropa. A Tania un montón de bolsos… Me han jodido bastante”, lamenta.

Alejandro Nieto está pasando este mal trago en casa de su íntima Marta Peñate, ganadora de “Supervivientes All Stars”, que según sus propias palabras se está portando como una verdadera amiga en una situación de lo más complicada.

Alejandro Nieto y Tania Medina Mediaset

Tras reflexionar a lo largo del día, Nieto reconoce que ha intentado “ser feliz con mi hijo y con mi novia” a pesar del mal trago, y expone que lo que más le duele del robo no son las pérdidas económicas, sino las emocionales. “Echando cuentas a todo lo que nos han robado… Ya no es el dinero, sino el valor sentimental que le tenía a muchas cosas, incluso a mi cartera, que tenía guardadas moneditas de todos los lugares que he visitado. Mi reloj, una pulsera que me compré en Santorini… Son cosas que ya no me las va a devolver nadie, por no tener no tengo ni calzoncillos. Me han dejado pelado”, insiste sobre la pérdida de su ropa interior.

El disgusto ha pasado factura al estado anímico de Nieto, que sufre “un bajonazo y un dolor de cabeza increíbles”. Ahora, tan solo quiere regresar a su tierra, Cádiz, con la esperanza de que se haga justicia divina: “Arriba hay un Dios que todo lo ve”.