Alessandro Lequio, tajante tras la entrevista de Ana Obregón: "El dolor no desaparece"

El paso de Ana Obregón por el plató de "¡De viernes!" por fin despejó algunas incógnitas que en los últimos meses han circulado en torno a ella y su nieta Ana Sandra. La actriz resolvió las dudas en cuanto al dinero que había donado a la fundación Aless Lequio, creada en honor a su hijo para ayudar a los pacientes de cáncer y sus familias, y reveló que fue su ex y padre de su hijo, Alessandro Lequio, quien la animó a hacer realidad una de las últimas voluntades del joven fallecido y tener una hija tras su muerte.

En cambio, Ana Obregón evitó responder a la cuestión de si el conde italiano ha conocido ya a su nieta. Desde que nació, Lequio se ha mostrado reacio a pronunciarse públicamente sobre la bebé y las últimas informaciones apuntaban a que ni siquiera la había visto en persona. Sin embargo, la reacción de la actriz al ser preguntada sobre este asunto pareció indicar que ese encuentro ya se ha producido.

Ana Obregón De viernes

Manteniendo la discreción que siempre le ha caracterizado en lo que respecta a su nieta y su hijo, el colaborador de "Vamos a ver" se ha mostrado algo molesto por las cuestiones que sus propios compañeros de programa le siguen lanzando, a pesar de que en su día dejó muy claro que nunca se pronunciaría sobre un tema tan delicado para él. "Mi sentido del ridículo tiene un límite, y tener que responder una vez más a lo mismo hace que me sienta estúpido. De verdad, me siento estúpido", ha recalcado.

La herida de la muerte de su hijo sigue abierta, y tal y como él mismo ha reconocido, nunca se cerrará del todo, razón por la que no está dispuesto a remover un asunto que todavía le sigue haciendo daño. "La gente parece que no se da cuenta, pero cuando una persona sufre un gran duelo en la vida, el dolor no desaparece. Aprendes a convivir con ese dolor, pero no desaparece. Y por eso, desde el primer día, he dicho que no quiero hablar de nada que tenga que ver con mi hijo. Y eso voy a hacer. Lo siento", ha sentenciado el tertuliano italiano.

Alessandro Lequio Vamos a ver

Lequio explica que no puede hacerse "responsable" de los comentarios de Ana Obregón sobre su hijo, y aunque entiende que ella lleva su duelo de una forma más pública y diferente a la suya, él prefiere seguir haciéndolo en la intimidad.

En cualquier caso, tras sus respectivas intervenciones en los platós de televisión, parece que Lequio y Obregón han acercado posturas y que los desacuerdos que se hicieron patentes hace solo unos meses ya son cosa del pasado.