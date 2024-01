Alessandro Lequio ya no se calla: "Ana Obregón está ensuciando el legado de mi hijo"

Alessandro Lequio ha intentado mantenerse al margen de las polémicas que han sacudido a Ana Obregón desde que se conoció que recurrió a la gestación subrogada para tener una nieta de su hijo fallecido, Álex Lequio. El italiano mostraba su desacuerdo ante algunas decisiones de forma muy velada por el respeto que asegura tener a la madre de su primogénito, pero los últimos acontecimientos han acabado con su paciencia y ha sido más duro que nunca con ella en el programa "Vamos a ver".

Desde hace días, Ana Obregón está en el punto de mira por las cuentas de la Fundación Aless Lequio, a la que prometió donar todo el dinero que ganara a través de las entrevistas exclusivas que ha concedido en diferentes medios, abordando la traumática muerte de su hijo, el polémico nacimiento de su nieta o su reciente bautizo. Sin embargo, no queda del todo claro que haya cumplido su palabra y el escándalo ha salpicado a la organización benéfica.

Alessandro Lequio habla alto y claro: "La responsable de que se esté ensuciando el legado de mi hijo es Ana Obregón" EUROPAPRESS

Alessandro Lequio no ha disimulado su tamaño enfado ante las cámaras y ha señalado a Ana Obregón como culpable de esta desagradable situación que, bajo su punto de vista, está manchando la memoria de Álex. "Lo que me molesta y duele de toda esta historia es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con las cuentas muy claras", ha comenzado quejándose el tertuliano, recalcando que "me molesta y me duele que se esté ensuciando el legado de mi hijo y la responsable de esta situación es Ana Obregón".

Aunque reconoce que la actriz es una mujer "honrada e íntegra", considera que no ha medido bien sus últimos pasos y que debe dar explicaciones que no dejen lugar a dudas: "Tendrá que explicar el motivo por el que esas donaciones no se han efectuado. (...) La única que tiene que responder aquí es Ana Obregón, no la fundación. Se contradice, porque no puedes decir 'voy a donarlo' cuando nadie te obliga, y luego no hacerlo. Explícalo, pero de una manera clara, hazlo. No arrastres a la fundación, que es absolutamente ajena a todo esto".