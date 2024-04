Ana Obregón ataca a Alessandro Lequio donde más duele: la muerte de su hijo Aless

Ana Obregónnunca termina de alejarse de la polémica. Siempre que parece que el huracán mediático se relaja a su alrededor, ella aviva el debate con una nueva aparición estelar y declaraciones jugosas que le sitúa de nuevo en el disparadero. Así lo hará una vez más este fin de semana, sentándose en el plató de ‘De viernes’ para hablar de lo divino y lo mundano. Sin embargo, en la entrevista previa que ha concedido al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ya han surgido alguna que otra perla que incide directamente contra su ex, Alessandro Lequio, desde hace unos meses su azote público número uno. Lejos de tratar de relajar el ambiente y llamar a la calma, lo cierto es que sus palabras han sido interpretadas como un reto contra el conde italiano. Y más teniendo en cuenta que pone al hijo que tenían en común como escudo, lo que parece que no ha sido muy bien visto por todos.

La actriz volverá a realizar un repaso sobre su vida este viernes 12 de abril en el plató del programa de Telecinco. Uno de los temas más destacados a tratar será la lucha contra el cáncer de su hijo, Aless Lequio, quien perdía la vida a la temprana edad de 27 años el pasado año 2020. Un sarcoma de Ewing puso en jaque su existencia, pero también la de su madre, que recordará cómo trató de encontrar una cura en Nueva York. Pero la pullita llega cuando reconoce que sus meses de tratamiento en el Memorial Sloan Kettering echó en falta tener el apoyo de su ex, Alessandro Lequio. Aunque el colaborador cruzó el charco en varias ocasiones para estar al lado de su hijo, Ana Obregón le reprocha que se sintió sola ante la adversidad.

“Cada persona gestiona las cosas emocionalmente de una manera y Alessandro estuvo ahí, vino a vernos a mi hijo y a mí a Nueva York, pero me hubiera gustado que viniera más”, le recrimina cuatro años después de fallecer su hijo. Unas palabras muy duras que, a ciencia cierta, sentarán muy mal al propio Lequio, aunque después tratase de rebajar el nivel, reconociendo que “entiendo que él tiene un trabajo, que tiene una familia”, asegura la actriz en la entrevista a ‘De viernes’, que acaba de publicar el primer adelanto de lo que veremos y que, seguramente, será uno de los temas más candentes de los próximos días.

Ana Obregón no se queda ahí en sus dardos envenenados contra Alessandro Lequio. Además de dejar constancia pública de que le hubiese gustado que estuviese más presente durante la batalla contra el cáncer que libró su hijo en Nueva York, también le reprocha que no estuvo a la altura en cuestiones económicas: “Nosotros estuvimos casi cinco meses viviendo en el hospital con mi hijo. Alessandro le ha dado a Aless todo el cariño que necesitaba como padre, pero económicamente no me ayudó”. Una sentencia polémica que ahonda en el dolor de la pérdida que ambos sientes ante la ausencia de su hijo. Algo que hablará ampliamente este viernes y que se cierra con un contundente y nada apaciguador: “El tiempo pone a cada uno en su sitio”.

No se ha hecho esperar la respuesta de Alessandro Lequio a su exmujer. Desde el plató de ‘Vamos a ver’ se ha enfrentado a las duras palabras de Ana Obregón y a la certeza de que tan solo es un adelanto y que llegarán más dardos envenenados. El colaborador italiano tiene claro que “de lo que diga no voy a comentar nada”. Aun así, reconoce que “Ana es uno de esos personajes grandes de la historia de la televisión y ella siempre tiene algo que contar. Y me parece muy bien”, asegura, aunque su rostro dice todo lo contrario sobre su parecer.