Almudena Cid, sobre no haber sido madre con Christian Gálvez: “¡De la que me he librado!”

Almudena Cid ha recibido el encargo de Joaquín, ‘El Novato’, para convertirle en unas horas en un gran gimnasta. Aunque a ella le costó años de esfuerzo y toda una vida de sacrificada dedicación hacer carrera en esta disciplina deportiva, el futbolista cree que podrá dominar la técnica con un par de consejos. Pero no es de lo único que hablará la exgimnasta en el programa de Antena 3, sino que también pondrá el foco de atención a otra cosa a la que puso todo su amor, su empeño y dedicación, aunque finalmente no tuvo éxito: su matrimonio conChristian Gálvez, así como su deseo de convertirse en madre junto a él.

Una de las deportistas que ha hecho grande la marca España se sienta ahora en el programa ‘El Novato’ para hablar sobre lo divino y lo mundano, más allá de la gimnasia que sirve como excusa para Joaquín. El espacio será emitido el jueves, pero la cadena ya abre apetito con jugosos adelantos de la entrevista, que ya están dando mucho que hablar. Le dedica unas contundentes palabras a su ex, que se encuentra enamoradísimo de Patricia Pardo, a la espera de convertirse en padre de su primer hijo –el tercero para la presentadora-.

Pero Almudena Cid no solo habla abiertamente y sin tapujos sobre su ruptura con Christian Gálvez, también de los planes en firme que tenían para ser papás. La gimnasta quería convertirse en madre, pero no pudo cumplir el sueño porque su ruptura llegó por sorpresa tras 15 años de relación. Fue muy convulsa, pues fue un varapalo muy duro el hecho de ver al amor de tu vida en brazos de una nueva mujer. “Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo. Yo entendí que sacrificándome conseguía cosas. Entonces, en la vida de pareja, creía que sacrificándome conseguía cosas”, comienza a explicar cómo fue su peor momento.

Algo que se intensificó el pasado mes de agosto, cuando la pareja anunció que estaban casados desde hacía ya un año y que esperaban a su primer vástago. Sobre esto ha hablado la vasca de 43 años con total sinceridad. Se explaya a la hora de poner sus sentimientos en la entrevista sobre la mesa, después de haberlos analizado concienzudamente para recuperar la estabilidad perdida dos años atrás. Al escuchar lo mal que lo pasó Almudena Cid, Joaquín quiso romper un poco el hielo con una confesión: “¿Tú sabes el libro que a mí me cambió la vida? El libro de familia”. Esto hizo mucha gracia a la gimnasta, que en un arrebato no dudó en reconocer lo que ahora piensa echando la vista atrás: “Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado!”, sentencia. Habrá más dardos envenenados este jueves a las 22:45 horas en ‘El Novato’, en Antena 3.