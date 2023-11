La versión paralela de Ángel Cristo: la otra verdad que el hijo de Bárbara Rey contaba hace dos años

La intención de Ángel Cristo de conceder una entrevista contundente a ‘De viernes’ contra su madre, Bárbara Rey, ha sido entendida por muchos como una traición. Se ha hablado también mucho sobre los motivos que habrían empujado al discreto hijo de la actriz a romper su silencio sobre un tema en el que nunca ha querido participar. Pepe del Real aseguraba en ‘Vamos a ver’ que las razones que le han empujado a señalar a su madre con graves acusaciones es que “tiene una deuda por una pensión de manutención. Hay una motivación económica. Existe una deuda por una pensión de manutención que no está pagada con la mamá de su hija. Por dinero está hablando y por dinero sería capaz incluso de atribuirle a terceras personas la paternidad de su hermana”, ha sentenciado el periodista.

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

Y es que sorprende mucho que el joven, que siempre ha ocupado un discreto segundo plano mediático, hable ahora así de su madre, cuando hace tan solo dos años atrás se deshacía en elogios hacia a ella. Lo hizo a través de una entrevista en exclusiva para la revista ‘Lecturas’ donde, de primeras, ya adelantaba que “me gustaría que esta entrevista fuera un homenaje a ella. La quiero mucho, es la que nos ha sacado adelante. El recuerdo más feliz de mi infancia es cuando le dieron a mi madre nuestra custodia. ¡Verme en casa con ella, ya sin mi padre, con lo violento que era! Cuando se fue mi padre vació la casa completamente, solo dejó los cables de las lámparas. Fue muy duro, todo por hacer daño a mi madre”, confesaba Ángel Cristo en conversación con Karmele Izaguirre.

El hijo de Bárbara Rey siempre ha tenido palabras de admiración hacia su madre, como así hizo en la citada entrevista que han rescatado nuestros compañeros de ‘Algo pasa TV’. “No queríamos estar con mi padre. Mi madre lo pasaba muy mal, su miedo era enviarnos de viaje con un drogadicto a un circo. Íbamos a 200 kilómetros por hora. Mi madre es la que nos ha sacado adelante, él nunca aportó ni un duro. Gracias a ella hemos podido estudiar en Irlanda, en Francia y en Boston”, recordaba el joven hace dos años. Y es que siempre ha visto a su madre como una víctima de los malos tratos que le propinaba su padre: “A mi madre le pegaba con un cinturón (…) Teníamos miedo de que algún día la matase”.

Ángel Cristo siendo analizado por Isabel Rábago Vamos a ver

Pero Ángel Cristo también habló de la cuestión sobre el Rey Juan Carlos y la amistad que le unió a su madre, Bárbara Rey: “No es cierto que yo llamase tío Juan al Rey. Yo nunca lo he conocido, no lo he visto en mi vida. ¡Qué va! Mi madre siempre ha sido muy protectora con todos esos asuntos, nos ha mantenido al margen. De ese tema yo no puedo hablar, le corresponde a ella”, se desmarcaba.

Sin embargo, ahora se sentará en ‘De Viernes’, la nueva apuesta de Telecinco en el prime time del fin de semana para llenar el vacío dejado por el ‘Deluxe’. Y lo hace con revelaciones muy tajantes que perjudican a su madre, como ya se ha mostrado en la previa del programa, donde Ángel Cristo ahora asegura que la actriz “decidió hacerle unas fotos al Rey y yo fui a hacerlas”, además de hablar de un supuesto “dinero que venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España”. Un cambio de versión que ha sorprendido mucho a todos, especialmente a la propia Bárbara Rey y a su hermana, Sofía Cristo, que se han mostrado muy dolidas por entenderlo como una traición inesperada.