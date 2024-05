Arantxa del Sol y Ana Herminia, a gritos y entre insultos: su tensa pelea

Arantxa del Sol ha regresado a España desde su aventura hondureña de ‘Supervivientes’ con un huracán mediático a su alrededor. No solo por las trifulcas con Ángel Cristo, sino especialmente con las revelaciones de su pareja, Ana Herminia, que asegura haber tenido un idilio furtivo con Finito de Córdoba, marido de la afamada presentadora. Aunque ella trató de desligarse de los comentarios y no dar pábulo a estas habladurías durante su entrevista en plató con Carlos Sobera el pasado martes, lo cierto es que cuando se apagaron las cámaras su actitud fue bien distinta. Al menos eso es lo que ha desvelado ahora su némesis mediática, la nuera de Bárbara Rey, que ha puesto sobre la mesa la acalorada bronca que tuvieron tras la gala en la que se midieron las fuerzas cara a cara.

Una vez finalizó la emisión de ‘Supervivientes’ y las cámaras dejaron de grabar, se vivieron momentos muy tensos cuando ambas protagonistas se enzarzaron en una discusión. Así lo ha querido compartir Ana Herminia, dispuesta a desenmascarar a Arantxa del Sol y, de paso, a evitar que su polémica con el torero caiga en el olvido y deje de ser rentable: “Después del programa yo fui atacada de una manera bajuna por parte de la señorona”, desliza con cierta malicia. Al parecer, siempre según su propio testimonio: “Yo tengo un contacto con el público en el que me siento súper querida y cuando fui a saludarlos ella me empezó a gritar, a decirme que era una falsa y que era mala”. Para ella, esto responde a un ataque de “miedo” por parte de la presentadora, al ver amenazada la felicidad en su matrimonio y porque “ella no quiere que se sepan cosas”.

Arantxa del Sol no ve con buenos ojos que la que consideraba amiga de su marido haya querido poner en entredicho su lealtad. Ana y Finito de Córdoba son amigos desde hace muchos años, pero ahora la venezolana mantiene que meses atrás pasó algo entre ellos y que Ángel Cristo se lo perdonó. La presentadora no quiere dar pábulo a esta trama y reconoce que conocía de la buena amistad entre ambos, además de reconocer el “cariño” que tiene el diestro hacia ella. Pero esta guerra ha terminado con ese buen sentimiento y ahora ella se siente “machacada” y fuertemente criticada, lo que le ha hecho derrumbarse durante el programa, quejándose de cómo ella y su familia están al límite.

“Se me ha criticado en redes sociales por mi trato tan cordial con Arantxa del Sol. Yo tengo que proteger a Ángel. He estado con ataques de pánico y crisis de ansiedad. Yo llegué de Honduras y estuve en mi casa dos días que ni me duché ni comí”, argumenta Ana Herminia muy emocionada y sin poder contener las lágrimas al considerarse víctima de un “acoso” popular. “Este acoso y derribo contra Ángel y contra mí tiene que parar”, reclama, mientras deja claro que no hay capítulos turbios en su vida que puedan ocasionarles problemas ahora en su nueva faceta como estrella televisiva, por lo que anima a sus detractores a que dejen de hurgar.