Arantxa del Sol estalla enfadada al oír hablar del affaire de Finito de Córdoba y Ana Herminia

Arantxa del Sol dio la sorpresa cuando anunció su participación en ‘Supervivientes’. La presentadora había pasado casi dos décadas alejada de los medios y regresaba por la puerta grande, con salto en helicóptero incluido. Su estancia en la isla de Honduras no ha sido sencilla, no tanto por las duras pruebas físicas o las inclemencias del tiempo, sino más por los conflictos con el resto de concursantes. Especialmente con Ángel Cristo, quien fuese su principal pilar en el concurso hasta que rompieron relación sin motivo aparente. El misterio sobre su inesperada enemistad fue contextualizado por Ana Herminia, pareja del hijo de Bárbara Rey, que terminó confesando que hace unos meses atrás hubo algo entre ella y Finito de Córdoba. El diestro no se ha pronunciado, dando la espantá por respuesta y dejando a su esposa sola ante las incómodas preguntas sobre ese supuesto idilio pasado. Algo que le ha llevado al límite y ha terminado perdiendo los nervios.

Arantxa del Sol Supervivientes

La audiencia ha querido que el paso por ‘Supervivientes’ de Arantxa del Sol terminase, siendo la séptima expulsada del reality. Pero su regreso a su vida anterior no está siendo tan afable como creía, pues la renovada popularidad ya le está generando algún que otro quebradero de cabeza. Comenzando por su llegada al plató el pasado martes en la gala presentada por Carlos Sobera y comprobar que su marido había optado por no acudir a recibirla. Ella preguntó varias veces por su Juan, pero él se encontraba atendiendo otros compromisos. Así, se enfrentó a una entrevista en la que gran parte del contenido se centró en Ángel Cristo, pero también en su novia, Ana Herminia, que mantiene que ha tenido un affaire con el torero. En la mañana de este viernes se ha enfrentado de nuevo a las preguntas, pero esta vez no estaba de humor para atenderlas.

“Estoy bastante cansada de esto. Es agobiante”, decía la presentadora al ser interceptada por los reporteros de ‘Europa Press’. No quería escuchar las preguntas sobre la polémica alimentada por la novia de Ángel Cristo. Se conforma con el hecho de haber dejado claro ya que entre ella y su marido no ha habido nada más allá que amistad y confirmar el cariño especial que Finito de Córdoba le atesoraba. Parece que según avanzaban las cuestiones su malestar iba en aumento, llegando a echar mano de la ironía para tratar de zanjar la conversación. Así lo hizo cuando se le preguntó sobre si considera a su marido el hombre de su vida, algo que ella entiende como lógico tras llevar más de 20 años formando equipo y familia con él: “No, qué va, qué va a ser el hombre de mi vida”.

Arantxa del Sol afronta sus polémicas a su regreso a España tras su expulsión de 'Supervivientes' Europa Press

Finalmente, Arantxa del Sol quiso dejar patente su enfado por las incómodas preguntas sobre Finito de Córdoba, Ana Herminia y Ángel Cristo. Lo ha hecho al dar por finalizada su improvisada entrevista a pie de calle cuando accedía al interior de un taxi. Se mostraba nerviosa y no ocultaba su malestar, de ahí que sentenciase que “no tengo que aclarar nada. No tengo que aclarar nada de verdad”. Acto seguido llegó el contundente portazo del vehículo que dejaba claro que éstas eran sus últimas declaraciones al respecto. Algo que la presentadora pensaba que fueron aquellas que pronunció el pasado martes en el plató de ‘Supervivientes’, al zanjar toda la polémica con rotundidad: “Estoy aterrizando. Dejadme en paz, por favor. Estas cosas, estos temas. Yo entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de determinadas cosas y ponerlas en otros contextos. Me duele que lo utilicen. No quiero seguir hablando de esto. Me incomoda un montón. Va en contra de mi forma de ver esto”, resolvía.