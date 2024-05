Los planes de Arantxa del Sol con Finito de Córdoba y la foto que cierra bocas

Arantxa del Sol ha visto cómo su vida, en cuestión de semanas, ha dado un giro inesperado tras dar el salto en helicóptero y convertirse en ‘Supervivientes’. Pero su aventura en el reality más extremo de la televisión española ha llegado a su fin, ha regresado a nuestro país y ha retomado su vida donde la aparcó. Eso sí, no todo iba a ser tan sencillo, pues su vuelta a la realidad viene acompañada de revelaciones que no conocía del pasado de su marido, Finito de Córdoba, además del plantón que su esposo le dio en plató en su esperado regreso. La ausencia del torero en una noche tan importante para la modelo ha sido ampliamente comentada, siendo muchas las teorías que se han planteado como justificación. “¿Y Juan? ¿Dónde está Juan?”, se preguntaba alarmada Arantxa del Sol al ver que no aparecía su esposo para darle el abrazo que tanto necesitaba.

Arantxa del Sol Supervivientes

La versión que más fuerza está tomando para contextualizar el plantón de Finito de Córdoba es que no desea entrar al trapo con Ana Herminia. La novia de Ángel Cristo aseguró que entre ella y el diestro pasó algo en el pasado, aunque ahora son meramente amigos. Él jamás se ha pronunciado al respecto. Quería dejar que su mujer fuese la protagonista de la noche y ya, en la intimidad, aclararle todas las dudas que pudiesen surgirle. Algo que parece que ya ha sucedido y que las aguas no han terminado por desbordarse, pues la pareja ya ha dado buena cuenta de sus primeros planes tras el reencuentro, demostrando que nada ni nadie puede separarlos. Mucho menos el pasado.

Arantxa del Sol ha mostrado en su cuenta personal de Instagram sus últimos movimientos. Entre ellos, ha ido a sanear su maltrecho cabello tras un mes en una playa desierta sufriendo las inclemencias del tiempo. Lo mismo hizo después con su piel, confiando en un centro de belleza para recuperar el brillo perdido, además de hacerse la manicura y la pedicura. Una vez que se sentía hermosa de nuevo y parte de la civilización, ha mostrado el plan más especial junto a su esposo. “Primera comida con Juan”, anunciaba feliz de cómo volvía a disfrutar de comer sin restricciones y en la mejor compañía. El almuerzo fue un triunfo, no solo por cómo saciaron su apetito y estimularon su paladar, sino también porque lograron afianzar su vínculo tras semanas separados y que se materializó con un sincero beso que ha hecho las mieles de sus seguidores en Instagram.

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba Instagram

Arantxa del Sol no ha tenido una vuelta a España sencilla. En ‘Supervivientes’ lo ha pasado mal, pero ha sabido mantenerse firme en sus principios, lo que le llevó a romper lazos con Ángel Cristo. Su entrevista en plató estuvo centrada en su gran mayoría en su enemistad con el hijo de Bárbara Rey, además de la relación estrecha que Finito de Córdoba tuvo con Ana Herminia en el pasado. Mientras, el torero le daba plantón. “No estuvo en el plató porque se encontraba en unos premios”, explicó Adriana Dorronsoro en ‘Vamos a ver’, detallando por qué no pudo estar al lado de su mujer en tan importante cita. Isabel Rábago considera que la dejó sola frente a las preguntas incómodas de Carlos Sobera, a lo que Antonio Rossi apuntilló que “Finito de Córdoba optó por no exponerse, aunque existía un compromiso aparentemente inevitable, prefiriendo evitar posibles situaciones incómodas al no asistir al estudio”. Al final Arantxa hizo lo que pudo, trató de esquivar la parte más difícil de la entrevista negándose a responder a aquello que afectaba “a mi vida personal y con mi familia” y mostrándose molesta cuando vio las declaraciones de Ana Herminia en ‘De Viernes’. Ella calló, lo mismo que está haciendo su marido ante toda esta polémica.