Belén Esteban cuenta la verdad de su premio de "GH VIP": "Tuve que poner dinero"

El espíritu de "Sálvame" ha resucitado de la mano de "Ni que fuéramos Shhh", el nuevo formato de Los fabricantes en Quickie, un canal multiplataforma que recupera a varios de los rostros más conocidos del antiguo programa de Telecinco, como María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval o Lydia Lozano.

Sin el encorsetamiento que suponía para ellos el estricto código ético de la cadena, ahora se sienten más libres a la hora de abordar ciertas cuestiones, y en solo unas semanas han desentrañado secretos que antaño se veían obligados a guardar bajo llave.

Poco después de que Sandoval desvelara la considerable cifra que cualquier concursante de "Supervivientes" debería abonar en caso de abandono, Belén Esteban sacó a colación su victoria en "Gran Hermano VIP" en 2016 para revelar otro dato desconocido sobre su premio.

Belén Esteban con el maletín del premio de "GH VIP" Gtres

Aunque ya se conocía que la de Paracuellos donó el cheque de 100.000 euros a organizaciones benéficas, ahora ha explicado mejor cómo hizo el reparto. Quiso ser tan justa con su promesa que incluso perdió dinero. "El premio era de 100.000 euros y eso es lo que yo doné. Como Hacienda se lleva un porcentaje de eso, el resto lo puse yo. Tuve que poner dinero", explicó la tertuliana, indicando que donó 25.000 euros a cuatro ONG’s diferentes.

Además, Esteban también comentó que ante este gesto altruista se topó con la negativa del que por aquel entonces era su representante, Toño Sanchís, que no vio con buenos ojos que donara su premio. "Cuando dije en directo que iba a donar los 100.000 euros, él me hacía gestos detrás de las cámaras de que no lo hiciera. Me decía que no con la mano", recordó la tertuliana.

Aun así, Esteban mantuvo su promesa y se guió por su conciencia, igual que hizo en otros concursos que ganó como "Más que baile", cuyo premio también donó. Eso sí, la de Paracuellos dice ahora que "si fuera a otro reality lo gano, ese ya no lo dono, ya he donado bastante".

Y es que la economía de Belén Esteban podría no estar pasando por un momento tan boyante como el que disfrutó durante años gracias a "Sálvame". Por más beneficios que le hayan reportado sus incursiones en Netflix y ahora en Quickie, está claro que las cifras que maneja son bastante inferiores al elevado sueldo que tenía en el extinto programa de Telecinco, que dicen que podía ascender a unos 1000 euros por programa.