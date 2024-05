El espíritu de “Sálvame” presente en “Ni que fuéramos”: polémicas y pullas a Ana Rosa Quintana

El programa arrancó con un tono combativo, destacando las declaraciones de Kiko Hernández contra Ana Rosa Quintana y un desafío inicial que generó controversia entre los colaboradores: comenzar la emisión desde la puerta de Mediaset."Ni que fuéramos" se vio obligado a cambiar su nombre apenas dos días antes de su estreno, inicialmente anunciado como "Ni que fuéramos Sálvame". Una reclamación de Mediaset les obligó a omitir cualquier referencia directa al extinto programa de corazón, lo que provocó algunas bromas en el plató.

El clan Campos, primera víctima

Belén Esteban estuvo acompañada en el estreno por Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y María Patiño, quien asumirá el rol de presentadora. Desde los primeros minutos, el programa prometió "travesura y salseo" en un contexto que calificaron como "una televisión aburrida, sin color ni diversidad". Los colaboradores compartieron mensajes de buenos deseos de excompañeros y amigos, pero también revelaron el gesto desairado de Terelu Campos y Carmen Borrego, quienes no les desearon suerte en su nueva andadura.

Kiko Matamoros no dudó en atacar a Alejandra Rubio, anticipando que las Campos serán el principal objetivo en sus primeros programas. Además, tanto Matamoros como Sandoval mencionaron una llamada de Cristina Tárrega, quien intentó ficharlos para "La vida sin filtros" en Telecinco, refiriéndose a esta cadena como “la cadena de enfrente” debido a la proximidad geográfica de sus instalaciones con la nueva sede de Canal Quickie.

Bien recibidos en este nuevo formato

A mitad del programa, Escaleto, encargado de leer las reacciones y mensajes en redes sociales, propuso un reto a los colaboradores. Los espectadores podrían suscribirse a Canal Quickie en Twitch para financiar el programa. Si se alcanzaban las 200 suscripciones antes del final de la tarde, los colaboradores iniciarían la siguiente emisión desde la puerta de Mediaset. Este reto generó reacciones mixtas: Lydia Lozano expresó su incomodidad debido a un incidente previo con la seguridad de Mediaset, mientras Belén Esteban lo consideró una provocación. “Si nos han quitado la palabra, ¿qué más queréis, que mañana nos detenga la policía?”, exclamó Esteban, frente al entusiasmo de Matamoros y Sandoval.

Finalmente, se lograron las 200 suscripciones, por lo que habrá que esperar a ver si cumplen con su promesa. Otro momento destacado fue la aparición sorpresa de Kiko Hernández a través de una videollamada, quien insinuó que pronto se unirá al programa. “Os deseo toda la suerte del mundo y en nada, en nada, estoy ahí”, aseguró Hernández, para alegría de sus compañeros.

Ana Rosa, también damnificada

En su intervención, Kiko Hernández no se contuvo al lanzar dardos a Telecinco y Ana Rosa Quintana. “Si estuviera yo ahí, no solo iría a la puerta de Mediaset, sino que entraba. Con la seguridad, con la policía y con todo. Y les diría: '¡14 años que os hemos llenado los bolsillos! ¡Catorce! ¿Y ahora no nos dejáis pasar? ¡Hay que tenerla muy dura!'” exclamó el cotertulio. Hernández concluyó su intervención celebrando la buena acogida en audiencia del estreno de "Ni que fuéramos". “Al ritmo que vais de seguidores, os queda muy poquito para ganar a la otra”, dijo en referencia a Ana Rosa y su programa "TardeAR", provocando las risas cómplices del resto de colaboradores.

"Ni que fuéramos" ha llegado con fuerza, prometiendo revivir el espíritu de "Sálvame" y generar polémica en el panorama televisivo español. Queda por ver cómo evolucionará este nuevo proyecto y si logrará consolidarse en el competitivo mundo del entretenimiento digital.