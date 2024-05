Belén Esteban y María Patiño tuvieron un encuentro con Ana Rosa antes de convertirse en competencia

Ha pasado casi un año desde que los telespectadores dijeran adiós a “Sálvame”, un programa que ha dado grandes momentos televisivos y que cedía su espacio para el programa de las tardes de Ana Rosa Quintana. Este miércoles 15 de marzo lo que muchos querían va a regresar, aunque en un formato un tanto distinto. Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de “Fabricantes Studio”, la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid con el que presentaban un formato en streaming. Muy pronto grandes televisivos como Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, María Patiño y Belén Esteban volverán a colarse en las casas de la gente desde la pequeña pantalla.

Belén Esteban ha sido una de las voces que más se ha hecho sonar en esta presentación al desvelar su último encuentro con Ana Rosa Quintana antes de convertirse oficialmente en competencia. “No voy a ir en contra de Mediaset, aunque las maneras no fueron las adecuadas”, arrancaba antes de relatar cómo tuvo lugar el encuentro. “El otro día tuvimos una cena benéfica de nuestra amiga Pilar García de la Granja, a la que fuimos mi jefe Óscar Cornejo, María Patiño y yo. Nosotros fuimos a saludar a Ana Rosa, ella nos saludó y tuvimos una conversación de lo más amena con ella y su marido. Cuando se fueron, yo me levanté y les acompañé, así que todo muy bien”.

Belén Esteban Mediaset

La presentadora, tal y como reconoce la ex de Jesulín, les habría deseado en este encuentro la mejor de las suertes. No por ser competencia directa significa que deban estar enfrentadas: “Deseo lo mejor a Ana Rosa y a la cadena, pero nosotros estamos en otro rollo que se llama Ni que fuéramos Sálvame y Canal Quickie”, ha expresado la de San Blas muy orgullosa y emocionada por lo que está por venir.

Es sabido por todos que Belén Esteban vive con mucha intensidad todas sus relaciones, por lo que se muestra reacia a que su amistad con Ana Rosa se diluya con el tiempo. En la rueda de prensa ha llegado a comentar que le gustaría mucho tenerla como invitada algún día, aunque por horarios y por ser competencia complicaría bastante las cosas. Pero como no hay problema que no tenga solución ha expresado muy decidida: “Pues los viernes, que es cuando ella descansa”.

Falta muy poco para el estreno de “Ni que fuéramos Sálvame” y los colaboradores ya están poniendo toda la carne en el asador. Adaptándose a una nueva generación, que suele ver sus programas televisivos de manera multiplataforma (con varias pantallas a la vez), han comenzado una serie de vídeos promocionales en el que aparecían desde Belén Esteban deletreando el nombre de la plataforma de streaming, hasta María Patiño “colándose” en casa de una telespectadora para enseñarle cómo ver el nuevo formato directamente desde su televisor.