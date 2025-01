Belén Esteban vuelve a la carga con Jesulín por su hija: "Me harto a llorar"

La de este miércoles 8 de enero no ha sido una jornada fácil para Belén Esteban. La tertuliana ha disfrutado toda la Navidad del regreso de su hija Andrea, que vive en Los Ángeles trabajando como community manager, pero hoy le ha tocado despedirse de ella en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

“Cada vez son más duras las despedidas, me harto de llorar”, ha explicado la colaboradora en “Ni que fuéramos Shhh”. Lamenta que se ha ido “la persona que más quiero del mundo”, y aunque sabe que su hija “está bien” en Estados Unidos, no puede evitar venirse abajo cuando llega el momento de decir adiós: “Se me rompe el corazón cuando se va”.

La de Paracuellos recalca el inmenso “orgullo” que siente por su hija, que se ha ganado la vida por sus propios méritos y completamente alejada del foco. Es una mujer que eligió ser anónima y así seguirá siendo.

Para Esteban, estas han sido “las Navidades más bonitas” que ha pasado junto a su hija y el resto de familia. Muy buenos momentos que ahora quedan en su recuerdo como consuelo tras la dura despedida: “Cuando se va por el aeropuerto le grito ‘hija, te quiero’. No me da vergüenza. Estaba hecha un mar de lágrimas porque es la persona que más quiero y de la que más orgullosa estoy”.

Es por esto que no entiende la escasa relación que Jesulín de Ubrique, su padre, tiene con Andrea Janeiro. “Qué pena que haya personas que no quieran disfrutar de ella”, clama Belén Esteban en pleno directo, en un nuevo y claro dardo dirigido hacia el torero, y añade: “No pasa nada porque tiene una gran familia y nosotros no somos de tercera, somos de primera, y de muy buena calidad. Esto va por ellos y por otros”.

Unas palabras que parecen dirigidas tanto a la familia Janeiro como a otros que deberían darse por aludidos y cuya identidad no ha sido revelada por la tertuliana.

Además, la pena de Belén Esteban por la marcha de su hija es mayor en esta ocasión porque Los Ángeles se enfrenta a una ola de voraces incendios que está arrasando la ciudad, pero como ella misma ha aclarado, la joven se encuentra en un lugar seguro y alejado de las llamas.

A día de hoy, buena parte de la opinión pública sigue sin entender las razones que han llevado a Jesulín de Ubrique a distanciarse de su hija. De momento, solo se ha escuahdo la versión de Belén Esteban, y aunque el diestro amagó en su día con romper su silencio a través de un documental, el silencio todavía es sepulcral.