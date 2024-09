Belén Esteban se pronuncia sobre el microinfarto de Jesulín y revela cómo se lo dijo a Andrea Janeiro, con pulla incluida a su ex

Este domingo La Razón publicaba que Jesulín de Ubrique había sufrido un microinfarto, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de Málaga. Actualmente el extorero se encuentra fuera de peligro, como lo ha confirmado su mujer, María José Campanario, aunque tendrá que pasar por varias pruebas médicas. Una de las reacciones más esperadas era la de Belén Esteban y por supuesto, ha hablado.

Sus palabras

La colaboradora ha contado cómo se enteró de la noticia en el actual programa de Youtube donde trabaja, mencionando que lo primero que hizo fue contárselo a Andrea Janeiro, su hija en común con Jesulín, quien reside en Los Ángeles: "Estaba con mi marido y unos amigos comiendo y me diste la noticia tú (María Patiño) sobre las 14:00. Tengo que ser sincera y tengo que decir que me asusté. No llamé a nadie, solo a la persona que tengo que llamar porque es su padre y porque no tiene tres hijos, tiene cuatro. Le puse un mensaje porque hay un cambio de horario enorme. No quería que se enterara por redes sociales, que la noticia era 'trending topic'. No quería que se asustara", ha explicado.

Posteriormente, ha deseado que su exmarido se reponga. "Está haciéndolo todo bien, yendo al médico y haciéndose pruebas. Entiendo que se asustara con el dolor en el pecho porque siempre piensas en lo peor. Él no es una persona que esté acostumbrado a ir al hospital, solo cuando el accidente y las cogidas en la plaza. Siempre fue muy sano. Me parece bien que no quisiera que su familia se enterara para que no sufrieran. Yo lo entiendo, que no quisiera decir ‘María José, tengo un dolor en el pecho'", ha continuado, opinando que Jesulín no querría "asustar" a la odontóloga. "No me extraña que quisiera llamar a su compadre y que no avisara a su mujer para no preocuparla. Él nunca va solo, siempre está con alguien. Yo sí llamaría a mi marido pero cada persona es un mundo. Qué susto se llevaría después cuando la llamaran de la clínica", ha añadido, especulando sobre la posible reacción de Campanario.

Andrea, su prioridad

La tertuliana ha vuelto a reiterar sus buenos deseos hacia su expareja, enfatizando que para ella lo más importante es Andrea. "Tiene a su mujer y cuatro criaturas. Eso es lo importante. No quiero ser portavoz de nada, me preguntáis en mi programa y contesto. Hice lo que tenía que hacer y ya está", ha zanjado.

Las palabras de Jesulín de Ubrique

El exdiestro ha hablado a las cámaras de 'Vamos a ver', sin poder ocultar su emoción. Jesulín, efectivamente ha afirmado que fue al hospital sin María José porque no quiso preocuparla, y además se ha definido como "una persona tranquila" por lo que no entiende el detonante de este microinfarto. "Por eso me voy a poner en manos de los especialistas para que me ayuden y me den un diagnóstico y si hay algún problema poder solucionar", ha declarado.