Carmen Borrego rompe a llorar al mandarle un mensaje a su hijo mirando a cámara

No están siendo buenos momentos para Carmen Borrego. La aventura en ‘Supervivientes’ se le amargó muy rápido por culpa de su hijo, José María Almoguera, que se separaba de su mujer, Paola Olmedo, culpándola a ella de todos sus males. Los ataques contra la madre han supuesto un tsunami informativo estos meses, del que la colaboradora de televisión ha salido siempre a flote. No se ha dejado hundir, al menos no en público, más allá de lágrimas imposibles de contener cuando se trata la delicada cuestión de su distanciamiento. Su hijo no cede y ha preferido romper lazos, incluso retirándole la cara cuando se han cruzado por los pasillos de Mediaset, donde ambos comparten espacio en ‘Así es la vida’. Pero estos días no son como otros cualquiera, pues su hijo cumple 35 años y lo hace sin opción a felicitarle en persona, darle un abrazo y recuperar el contacto. Por ello, se ha conformado con hacerlo mirando a cámara, aunque no haya podido aguantar las lágrimas.

José María Almoguera Así es la vida

Carmen Borrego no ha podido evitar romper en llanto este miércoles desde el plató de ‘Así es la vida’. Mientras mandaba un mensaje directo a su hijo, la emoción se ha apoderado de ella hasta el punto de que sus compañeros se han tenido que levantar a consolarla. Un momento cargado de emoción que el propio José María Almoguera habrá presenciado en directo, aunque desde el set de cámaras en el que desempeña sus funciones. Pese a estar detrás de los focos, seguramente se le haya encogido un poco el corazón al ver cómo su madre se descomponía al desearle un feliz cumpleaños y aprovechando la ocasión para recordarle que siempre estará ahí esperándole. Una súplica que lleva realizando desde el primer momento sin éxito.

“¿Has felicitado a tu hijo José María por su cumpleaños?”, le preguntaban a bocajarro en directo, provocando la destrucción de la barrera con la que trataba de afrontar este difícil día. “Hace 34 años estaba a punto de nacer…”, trataba de hacerse entender Carmen Borrego entre lágrimas. Y es que se le ha juntado no solo el cumpleaños de su hijo y la imposibilidad de ver a su nieto, sino también que aún le pesa en el alma la muerte de su madre, María Teresa Campos. “Este es un año difícil para mí”, reconoce mientras encuentra consuelo en sus compañeros de programa.

“Yo sigo estando aquí, sigo sintiéndome igual de madre que antes de irme a ‘Supervivientes’ y lo voy a seguir sintiendo. Uno no deja de ser madre de un día para otro. Yo creo que tarde o temprano se darán cuenta, de cualquier manera, nunca iré en contra de ellos, jamás. Voy a hacer lo que debo hacer como madre, lo que he hecho toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Lo he felicitado”, desvela al final Carmen Borrego tras dejar claro que ella no va a cambiar la forma de ver o actuar con su hijo, a pesar de que él ahora no quiera tener relación con ella. Es así cuando la hermana de Terelu Campos ha mirado a cámara y le ha mandado un mensaje directo a su hijo, que se encontraba a escasos metros recibiéndolo: “Felicidades José María, sabes que te quiero, te espero y te esperaré siempre”, le declara a su vástago rompiendo de nuevo a llorar. Y es que, tal y como confiesa poco después, “según va pasando el tiempo piensas que será mejor, pero no lo es. Es peor. Yo sabía que el mes de junio iba a ser un mes difícil para mí”.