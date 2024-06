El encuentro de Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera después de tres meses: “Le retiró la cara”

Un día muy complicado paraCarmen Borrego que tiene que hacer frente al primer cumpleaños de su nieto, Alejandro, sin poder verle en persona. La televisiva ha protagonizado en los últimos meses una situación muy tensa con su hijo José María Almoguera. Han pasado tres meses desde que salió en exclusiva la ruptura matrimonial entre José María y Paola Olmedo, una situación que reabrió el cisma familiar. Y es que las críticas hacia la hermana de Terelu Campos habrían terminado por dinamitar la relación entre madre e hijo.

Carmen Borrego y Terelu Campos De Viernes

Su tensa relación no es nada nuevo, pero parece que han llegado a un punto crítico. Este martes, desde “TardeAR” se ha dado a conocer el esperado reencuentro entre José María Almoguera y Carmen Borrego y, a pesar de lo que habría querido la televisiva, este no ha terminado muy bien para ninguno. “Carmen ha hecho todo y más por ponerse en contacto y me imagino que no habrá habido ningún tipo de respuesta, pero lo importante es que podemos confirmar que Carmen Borrego y José María, después de haber estado tres meses más que alejados se han vuelto a ver”, ha desvelado Leticia Requejo ante el asombro y la expectación de sus compañeros. “Fue este pasado jueves en las instalaciones de Mediaset. Había varios testigos, por lo que la información no llega por parte de ninguno de los protagonistas”, ha seguido hablando la periodista antes de relatar el triste suceso. “Se vieron aquí los dos, madre e hijo se cruzaron. Me dicen que Carmen fue directa a saludar a su hijo o por lo menos darle un abrazo, algo cordial, pero José María le retira la cara y directamente pasa de saludar a su madre. Es decir, no hubo encuentro de ningún tipo y no hablaron”, ha concluido muy apenada por la situación que tiene que vivir la televisiva.

Paola Olmedo y José María Almoguera: más lejos que nunca pero con algo en común: su indiferencia a Carmen Borrego Europa Press

No es la primera vez que Carmen Borrego expresa ante las cámaras sus ganas por ver a su hijo y darle un abrazo. Lo cierto es que, al margen de la clara intención de la menor de las Campos, la tensión la ha llevado a evitar este momento, puede que en parte porque se temiera lo peor. A finales de abril Pepe del Real daba a conocer que había tenido varias oportunidades de acercarse a su hijo, ya que ambos trabajan por el momento en “Así es la Vida”. Sin embargo, el momento era tan doloroso para la televisiva que habría decidido esperar a cicatrizar las heridas que le había generado esta vendetta mediática. Carmen no quería renunciar a que, en un futuro, pudiera reencontrarse con su hijo y limar asperezas, explicarse las cosas mirándose cara a cara, pedirse perdón y volver a ser una familia unida. Pero parece que ahora eso no está en su mano.