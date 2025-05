Ángel Cristo y Ana Herminia lavan sus conflictos conyugales: los reproches de ella

Ángel Cristo regresa al plató en el que se dio a conocer como enemigo público número uno de su madre, Bárbara Rey. Sin embargo, esta vez no le trae sus líos familiares, sino los conyugales. Aparca todo lo referente al Rey Juan Carlos y lo sucedido en su casa con la vedette cuando era un niño, al ver que el Emérito ha comenzado a poner demandas. También está dando una tregua a su hermana, Sofía Cristo, con la que se distanció al declararle la guerra a su madre. En esta ocasión lo que le preocupa es su matrimonio con Ana Herminia.

Al parecer, lo que parecía un equipo inquebrantable a la hora de plantar cara a Bárbara Rey, se ha resquebrajado cuando el silencio en estos temas se ha impuesto. La pareja atraviesa dificultades en su matrimonio, después de que el pasado 17 de octubre se jurasen amor eterno ante 130 invitados. Siete meses después se someten, por separado, a un proceso de mediación psicológica para encontrar las grietas en su unión y una posible solución antes de un trágico desenlace.

Ángel Cristo y Ana Herminia, al borde del divorcio

Cada uno se ha sometido a una conversación que les ha ayudado a sacar todo lo que guardan en su interior. Una vez que se han sincerado sobre cómo entienden a su pareja, en qué puntos entran en conflicto, qué esperan del otro y si se ven futuro, se han enfrentado a sus respuestas. La pareja dice tener miedo a que su relación se vaya al traste por todo lo que han atravesado en los últimos meses. Por supuesto, la suegra vedette planea siempre entre sus disputas.

Ella es la primera a ponerla en medio de su matrimonio: “Cuando yo llegué la primera vez a su casa, me advirtió de que Ángel era como su padre, que tenía un carácter muy fuerte y de que fuera con cuidado. Cuando vi quién era el padre de Ángel dije ‘si me lo está diciendo su madre, madre mía’, me cagué viva”, reconoce ahora que tienen problemas. “Su madre está presente, a veces su hermana, a veces su padre y su ex”, se queja Ana Herminia y plantea algunos de los motivos de conflicto con su esposo.

Eso sí, al menos tienen buen sexo, como no duda en presumir la mujer de Ángel Cristo: “De las cosas más bonitas que tenemos es cuando hacemos el amor. Se quita la coraza y aprovecho a poder hablar con él de las cosas que a mí me duelen”, reconoce. Y es que asegura que “no hay nada peor que la rabia que se va acumulando en el cuerpo. Si ella lo hubiese puesto más fácil, esto no hubiese pasado. Mientras él viva y la madre viva, esto va a ser interminable. Con mi vida están acabando. He estado muy mal este último año y medio, afectada, destrozada, destruida, sin ganas de nada y esa no soy yo”, se queja por el otro lado de la balanza.