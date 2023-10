Edmundo Arrocet estalla contra Joaquín Prat y el presentador se la devuelve

La muerte de María Teresa Campos ha provocado un gran dolor en su familia y amigos, pero quizá la reaparición de Edmundo Arrocet en la escena pública haya supuesto una estocada final que les hace tocar más fondo. El cómico chileno quiso conceder una entrevista en exclusiva hablando de la veterana presentadora. Consideró oportuno que un mes era suficiente duelo para que Terelu Campos y Carmen Borrego se sobrepusiesen y momento para recibir sus acusaciones y criticadas declaraciones. Son muchos los que han mostrado su rechazo en público a sus palabras, pero uno de ellos ha sido Joaquín Prat.

Alessandro Lequio Vamos a ver

El presentador de ‘Vamos a ver’ quiso dejar claro lo que piensa sobre una persona que “aprovecha una situación así” y se preguntaba sobre “¿qué necesidad tiene de hacer esto?”. El propio Joaquín Prat llegaba a una conclusión: “Ha pasado algo más de un mes desde que murió María Teresa Campos y ya está rentabilizando su fallecimiento”, sentenció. Parece que Edmundo Arrocet no está de acuerdo con lo planteado, motivo por el cual ha estallado contra él, aunque también parece que son muchos a los que se ha enfrentado que guardan la misma opinión.

“Estoy cansando de que me digan que soy un chulo y un sinvergüenza”, dice Edmundo sin poder disimular su enfado. Pide a Joaquín Prat que sea imparcial a la hora de presentar las informaciones que trata en su programa, a modo de lección: “Dile al presentador que sea justo, tiene que ser neutro”, le decía a Pepe del Real. Este consejo no ha sentado tampoco bien al conductor de ‘Vamos a ver’, que ha recogido el testigo y ha querido dejar claro que poco o nada va a modificar su forma de trabajar, pues parece que tal y como lo hace se ha ganado el respaldo del público.

Joaquín Prat Vamos a ver

“No es una cuestión de neutralidad, es una cuestión de objetividad. Yo creo que hace tiempo que la televisión cambió en nuestro país y que los presentadores también tenemos derecho a expresar nuestra opinión, sobre una cosa y otra. A mí me pareció, ya lo he dicho, de una enorme inoportunidad volver a España para hacer una exclusiva para hablar de estas cuestiones cuando no ha pasado ni un mes del fallecimiento de María Teresa”, se reafirmaba en lo dicho y matizaba Joaquín Prat a Edmundo Arrocet.