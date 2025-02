El hijo de Olvido Hormigos que medió entre ella y Belén Esteban: "Ahora estamos bien"

Belén Esteban y Olvido Hormigos terminaron como el rosario de la Aurora tras su paso por “Gran Hermano VIP”. Sus discusiones forman parte de la historia de la televisión y el “tú tómate otra cosita, hija”, de la expolítica a la de Paracuellos se sigue repitiendo a día de hoy. Parecían enemigas naturales, irreconciliables, pero no hay mal que el tiempo no borre ni odio que los años no disipen. Así lo ha desvelado la propia “princesa del pueblo” en el programa “Ni que fuéramos Shhh”.

“Ahora estamos bien”, ha comentado Belén Esteban tras salir a relucir el nombre de la que fue su archienemiga, una revelación que ha sorprendido a buena parte de sus compañeros de plató. La reconciliación se gestó hace tiempo, pero no ha sido hasta ahora cuando la tertuliana ha visto oportuno compartir su historia.

Fue tras un concierto de Rosalía, una de las artistas favoritas de Belén Esteban. Después de darlo todo en el espectáculo, la colaboradora fue a cenar a su local de confianza, y lo último que esperaba entonces es que la atendiera el hijo de Olvido Hormigos.

“El camarero era el hijo de Olvido Hormigos, y me lo dijo. Me sorprendió mucho y le dije que la llamara por teléfono”, cuenta Belén Esteban. Aunque al joven, de unos veintitantos años, le sorprendió la petición de su clienta, finalmente accedió y telefoneó a su madre para que charlara in situ con su enemiga.

Belén Esteban. Gtres

“Me la pasó y le di la enhorabuena por el hijo que tiene. Me atendió con mucha educación, fue muy agradable y simpático. Le dije que todo lo que nos había pasado, por mí ya era pasado, y ella estuvo muy cariñosa conmigo”, ha recordado Belén Esteban, visiblemente contenta de haber podido enterrar el hacha de guerra con una de las mujeres con las que más enfrentamientos públicos ha protagonizado. “Me pareció tan fuerte que el hijo de ella se acercara a mí para decirme que era su madre…”, ha concluido la colaboradora de “Ni que fuéramos Shhh”.

Olvido Homrigos, por su parte, vive retirada de la opinión pública desde hace años y solo se deja ver en público cuando lo estima necesario o apetecible. La última vez fue en 2021, cuando acudió al estreno de la película “El Refugio” junto a dos de sus hijos pequeños. En aquella ocasión, incluso se animó a posar ante las cámaras, recordando los tiempos en los que todos los flashes se dirigían a ella.