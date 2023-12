Isabel Preysler desvela su menú navideño y el carácter íntimo de sus cinco hijos

Isabel Preysler se ha presentado en el plató de ‘El Hormiguero’ como una mujer feliz, pese a los dardos envenados a Mario Vargas Llosa. Y no es para menos, pues este mes de diciembre está siendo especialmente bonito para ella, si dejamos a un lado las nuevas revelaciones sobre Íñigo Onieva, el yerno que no deja de darle quebraderos de cabeza. Más allá de los supuestos mensajes que le ha mandado a otra joven de ’La isla de las tentaciones’ a espaldas de Tamara Falcó, la socialité filipina está encantada con la llegada de la Navidad. Es una época que disfruta con especial cariño, pues es la oportunidad ideal para reencontrarse con sus hijos, quienes viven en partes dispares del planeta. Sobre su celebración en Miami ha hablado con Pablo Motos, confesando incluso qué manjares habrá en la mesa para agasajar a sus vástagos, de quienes ha realizado un perfil íntimo como pocas veces ha realizado en público. Y es que su prole es su mayor orgullo.

Isabel Preysler posa en 'El Hormiguero' Atresmedia

Así lo ha vuelto a demostrar a definir cómo son sus cinco hijos. Ha comenzado por Chabeli Iglesias, de quien dice que “es un amor, es como la madre de todos, de su padre Julio, mía, de sus hermanos y por supuesto también de sus hijos y su marido. Se preocupa por todos, cuida a todos”. Continúa con el mediano, Julio José, del que destaca que “es el más independiente, tiene mucho sentido del humor, me río mucho con él y él se ríe de mí”. Después le llegaba el turno a Enrique Iglesias, a quien le reconoce que “es un padrazo, desde que tiene a sus niños no hay nada en el mundo más importante para él que sus tres hijos y deja todo por ellos. Es un gran trabajador, como su padre, y muy perfeccionista”.

También tuvo palabras para las pequeñas del clan, continuando con Tamara Falcó, con la que coincidió en el plató de ‘El Hormiguero’: “Es la más divertida de todos mis hijos, es la alegría de la casa, lloramos de la risa”. Finalmente termina con Ana Boyer, que acaba de darle una alegría al anunciarle que le hará de nuevo abuela con Fernando Verdasco, con el que tendrá su tercer hijo: “Es la que hace muchas cosas y todas las hace bien. Es una madre estupenda, una compañera ideal para Fernando, me encanta ver a los cuatro que viajan por todo el mundo y no se separan un minuto, son una familia verdaderamente feliz”.

Isabel Preysler y Tamara Falcó Instagram

Todos ellos, los cinco, compartirán mesa y mantel en Miami en las fechas señaladas de estas Navidades. Repetirá experiencia, pues el año pasado fue todo un éxito y debe aprovechar que Tamara Falcó este año sí estará con ellos, pues el que viene deberá cumplir con Íñigo Onieva y los suyos. Será una reunión multitudinaria, pues no solo estarán los hijos de Isabel Preysler, sino también sus muchos nietos, siendo ahora la alegría de la casa y el foco de todas las atenciones. Pero quizá lo que más interesa a todos es qué comerán, pues en estas fiestas. Sobre esto le ha preguntado Pablo Motos y ella ha respondido encantada: “Un poquito de todo, un menú un poquito complicado. Cuando lo celebramos en Madrid hace el pavo el padre de Fernando, con puré de patatas y salsa de arándanos. Después se sirve carne para los que no comen pavo. Julio, por ejemplo, no toma ni pavo ni carne, así que hay que hacer una pasta también para los niños”, reconoce la considerada ‘reina de corazones’ por su extensa presencia en las portadas del papel cuché.