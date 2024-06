Jacob Petrus: «Me ofende la gente que duda de la ciencia»

España es un lugar maravilloso y único en el mundo, con gran riqueza paisajística, gastronómica y cultural, como tienen pocos. Una de las cosas que más nos enorgullece es mostrar las virtudes de nuestro país y, sobre todo en los últimos tiempos, dar voz a pequeños productores que hacen cosas de forma sostenible». A Jacob Petrus (Manresa, 1976) da gusto oírle. Después de 2.700 programas de «Aquí la tierra» (TVE) y más de 13.000 reportajes de defensa del medio ambiente, cada alegato suyo es una ráfaga de positivismo, de motivación y de ilusión inagotable. Y entre ese talante y su talento, el geógrafo y su equipo acaban de soplar velas tras una década prodigiosa liderando audiencias en La 1.

Llegó a Madrid con 23 años y reconoce que el primer día no paraba de llorar. ¿Cuánto tardó en escampar?

Recuerdo estar llorando bajo la ducha, pero enseguida escampó y salió el sol porque tuve la suerte de empezar a trabajar en el grupo Prisa, donde estaban desde el maestro Iñaki Gabilondo hasta Gomaespuma o Fernando Delgado. Yo suministraba la previsión del tiempo y tengo un recuerdo maravilloso.

Le imagino en una casa con huerto, varios perros y vistas a la sierra….

Soy bastante malo con las plantas y eso que les hablo, la casa con vistas la tengo y, desde el sábado que llegó Otsi, tengo un perro de acogida de la asociación «Abrazo Animal», de cinco meses.

En esa capital donde aterrizó desconsolado, codirige y presenta el programa diario más visto de La 1 de TVE, que ha cumplido diez años.¿Por qué laderas han ascendido para conquistar una audiencia tal leal como la del inalcanzable Roberto?

Tenía muy claro qué es lo que quería hacer y el equipo también. Con un esfuerzo constante, que va de domingo a viernes. Es verdad que la audiencia es emocionante pero lo mejor es que jugamos un papel en la vida de la gente.

Y lo de disfrazarse para presentar reportajes, ¿es el peaje o la mayor motivación?

Soy muy vergonzoso, pero descubrimos que haciendo estas entradillas involucrábamos a muchos departamentos de la televisión, y eso motiva mucho. Para mí ha significado salirme de mi zona de confort.

Dicen que le gusta el arroz, la cerveza rubia y que su lugar favorito es Asturias. ¿Qué más?

Yo disfruto allá donde esté. Si me pones una cervecita, un arroz y estoy en Asturias, pues feliz porque es uno de los lugares que más amo. Me encanta disfrutar de todos los paisajes. Como geógrafo, soy sensible al entorno y me encanta comer los productos de la zona. Muchas veces la cocina moderna pierde esa relación afectiva con el entorno.

Si en una charla, ¿alguien le niega el cambio climático…?

Se lo acabará creyendo porque le va a dar de golpe en la cara. Espero que los negacionistas no se den cuenta del cambio climático porque se produzcan consecuencias económicas más fuertes, tormentas más frecuentes o una ola de calor que dispare la mortalidad. Me ofende la gente que duda de la ciencia.

Ya hay vaticinios de que nos espera el verano más caluroso de la historia. ¿Apoya estos pronósticos?

La temperatura del planeta va subiendo progresivamente, los récords de calor ya van por cuatro o cinco grados más. Este verano será uno de los más cálidos. Y esto nos afecta en la vida cotidiana, los colegios tienen que tomar medidas, ya no sirven las mismas instalaciones. Estamos fallando en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación a él.

«En “Aquí la Tierra” damos consejos no echamos broncas», ha verbalizado. ¿El suyo es el triunfo de la tele amable?

No sé si es la tele amable, pero se puede hablar de cambio climático de muchas formas. La gran virtud es que se puede ver en familia. Tengo dos hijos y hay pocos programas para ver con niños.

Monta en bicicleta, le gusta el mar y fotografiar pájaros. ¿Comparte estas aficiones con sus hijos?

Pues con cada uno hago cosas distintas: al mayor, Enric, le gusta más el fútbol, y con el pequeño, Alejandro, voy más en bici. El mar nos gusta a todos.

Fue el presentador sorpresa de Fin de Año por la ausencia de Ana Obregón. ¿Le gustaría volver a dar la campanada?

Fue una experiencia maravillosa que surgió en 48 horas. Lo hice rodeado de amigos, como la propia Anne Igartiburu. Si eso es dar la campanada, me abro a tener vivencias como esa.

A unas horas de las elecciones europeas, ¿alguna propuesta medioambiental?

Hay tanto por hacer… Europa debe plasmar los acuerdos de París. Las leyes medioambientales no deben dar pasos hacia atrás. Y no seamos hipócritas. Que tengamos una regulación fuerte en medio ambiente, pero compremos material a otros países que hacen lo contrario. Nos falta educación y sensibilización.