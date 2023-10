Jorge Javier Vázquez, sin piedad contra Pepa Jiménez por su opinión de la boda de Isa Pantoja y su papel como padrino

Jorge Javier Vázquez ejerció de padrino de la boda de Isa Pantoja y Asraf, celebrada el pasado viernes 13 de octubre en Sevilla. El presentador fue el encargado de llevar a la hija de la tonadillera hacia el altar en el día más importante de su vida, marcado por la ausencia de su madre, Isabel Pantoja, y su hermano Kiko Rivera.

La decisión de la joven de elegir al comunicador como padrino ha generado un gran debate en las tertulias de la prensa del corazón y algunos han sido muy críticos con la boda de Isa Pantoja y Asraf, como Pepa Jiménez. Desde el programa de "Mañaneros", programa en el que colabora, la periodista dio su opinión sobre el enlace matrimonial y el papel que jugó Jorge Javier Vázquez en la ceremonia, palabras que no han sentado nada bien al expresentador de "Sálvame".

"Esto es un paripé. Como cualquier boda que se hacen paripés, que las hay, de famosos y no famosos. Pero no me digáis que hay una ceremonia. Yo soy religiosa, y una ceremonia es cuando te casa un cura, o un notario. Se casaron ya, y el viernes no había boda, era paseíllo", refiriéndose a continuación, sin nombrarle, a Jorge Javier Vázquez: “Con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacer las fotos y marcharse. Es que es surrealista todo", declaraba Pepa Jiménez sobre el enlace matrimonial.

Tras esto, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en responderle a través de sus redes sociales. "Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele", escribía el comunicador, compartiendo el clip del programa.