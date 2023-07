Loli la quiosquera, entre lágrimas, confirma el primer pago de Isabel Pantoja

Loli la quiosquera, conocida ya por todos los españoles por haber denunciado ser víctima de las deudas de Isabel Pantoja, ha roto su silencio una vez más. A pesar de que sobre la mesa estaba un acuerdo para asegurar su silencio mediático, la octogenaria se ha visto en la obligación una vez más de hablar en los medios de comunicación, eligiendo esta vez a ‘Así es la vida’ (Telecinco), como escaparate. Lo hace por desesperación y es que la tonadillera le debía un total de 76.000 euros, dado que ya le devolvió 10.000 euros, para después pasar años sufriendo un calvario para recuperar su dinero. Parece que esto está a punto de acabar.

Isabel Pantoja Sergio R Moreno GTRES

Las últimas informaciones confirman que la que fuese íntima de Isabel Pantoja va a cobrar lo que un día cedió para conseguir salvar a su amiga de la cárcel. De hecho, ya habría cobrado el primer pago este mismo mes de julio y así será hasta el próximo octubre, cuando se ha acordado que finalicen los pagos. Con ello, se estima que la cantante pagará cerca de 19.000 euros mensuales, aunque quizá el dinero recuperado no reste dolor al tiempo transcurrido y a las dificultades personales que ha tenido que sufrir estos años. Al menos así se desprende de la entrevista en exclusiva que ha ofrecido este viernes a ‘Así es la vida’.

Preguntada sobre si ya ha recibido el primer pago, Loli la quiosquera prefiere no entrar a valorar, para evitar que estos ingresos se detengan: “No puedo especificar más. Es todo correcto”. Reconoce que el dinero le hacía mucha falta, “lo necesita todo el mundo”, pero también continúa con los ánimos bajos por cómo su amiga se ha portado con ella, con la preciosa amistad que les ha unido: “Mi relación con ella ahora es nula. La sigo como artista, eso no tiene nada que ver. Que haya tenido problemas conmigo y yo con ella, yo no le quito como artista lo que vale, porque no hay otra”, reconoce visiblemente emocionada.

Loli la quiosquera Mediaset

“Me hubiera gustado que las cosas fuesen de otra forma, por supuesto, después de 50 años de amistad y una amistad muy linda. Hemos reído, hemos llorado. Todo. Hemos disfrutado con los niños…”, tiene que parar de hablar la quiosquera, porque la emoción le impide continuar hablando de su feliz pasado con Isabel Pantoja, a la que veneraba como artista y como persona, hasta que el dinero se interpuso entre ellas. Por el momento, “todo va correcto, lo que está estipulado, lo que está firmado y lo que hay que cumplir. Todo está correcto”, reconoce la octogenaria, que sentencia para finalizar que “perdono, pero no se olvida”.