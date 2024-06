Manel Fuentes: «El six-pack no es sinónimo de salud»

Desde que empezó en este negociado, Manel Fuentes (Barcelona, 1971)es un generador de buena energía. Lo saben los que le recuerdan en «Crónicas Marcianas», «Caiga quién caiga» o el inigualable «La noche…con Fuentes y cía». Lo tienen cristalino los que le gozan cada viernes en ese espectáculo total que es «Tu cara me suena» (Antena 3). Y, sin duda, la legión que abarrota su tributo a Bruce Springsteen junto a su Spring’s Team Band. En media hora de charla, el catalán ya te contagia ese buen rollo, así le preguntes por su accidente de moto de hace un año o por la lista de la Eurocopa. Porque para Manel, la vida es como una de esas partidas de póker que se regala: «Te reparten las cartas y el resto es un aprendizaje de actitud».

Le he oído decir que estamos ante el casting «más sobrado» de la historia de «Tu cara me suena»...

Esto fue una broma. Es un casting muy compensado y a diferencia de otros años, que destacaban perfiles como Yolanda Ramos o Silvia Abril, que marcaban un poco la temporada, se ha dado el paso de sacar el potencial de todos, que son humanamente maravillosos.

¿Cómo se defiende eso de que la gente ya no ve la tele con las estratosféricas audiencias de su programa?

Los grandes eventos son los que siempre congregan a mucho público. Un partido de tenis de Nadal, la Eurocopa… Lo nuestro es un gran evento cada viernes donde participa toda la familia y es muy comentado en redes. Nos obliga a trabajar y retornar el cariño que nos dan. Porque somos el formato español más vendido en el mundo.

¿En esta edición juega con ventaja David Bustamante con Chenoa de jurado?

Es un riesgo y es una valentía para David estar en este concurso. Desde hace 23 años, no había dicho «sí» a un concurso musical, donde tiene que ocultar su voz para jugar a la imitación, lo que le iguala al resto.

Pronto se cumple un año del accidente de moto donde se rompió el peroné. ¿Qué cambió aquel día?

Muchas cosas, fue el peroné y luego una hernia discal, y me tuvieron que operar. Que te metan mano en la espalda es complicado. Vivir es un regalo y hay que aprovecharlo.

Ahora ha vuelto a gimnasio en busca de la forma perdida. En 2018, fue portada de «Men’s Health». ¿Aspira al six-pack que conquistó o el posado nunca vuelve?

Quiero estar en buena forma. El six-pack (abdomen de lavadero) no es sinónimo de salud sino de todo lo contrario. Aspiro a quitarme los kilos de más.

Continúa su tributo a Bruce Springsteen, agotando entradas con su Spring’s Team Band. Ha asistido a más de cien conciertos y le ha entrevistado cuatro veces. ¿Qué opina «The Boss» de este «Tu cara» monográfico?

(Risas) Cuando nos vemos siempre dice «How are we?». Se ríe mucho. Ahora estamos haciendo algo fantástico, en teatro y con 400 personas, donde cuento su historia. Me permite contacto directo con el público, tomarme algo con ellos y se lo agradezco en el alma.

En las redes, ni vida personal ni meterse en charcos. Solo presume de coche eléctrico…¿Es de los que intenta convencer a los amigos para que aparquen los de combustión?

Si acaso les convenzo para que no se expongan en las redes. Hay que volver al placer pequeño, disfrutar de una paella con las amigos y que no implique tener que hacer la foto. Contarle al mundo lo que estás comiendo no es sano. Es un competición donde solo puedes perder. Huyo del gran mal de nuestra profesión que es el ego.

Sus hijos, Max y Bruna, son fans del programa. ¿Les anima a que se dediquen al entretenimiento o prefiere que beban de otras fuentes?

Lo mejor que puedes hacer es saber que los hijos no son tuyos, sino del mundo. No les voy a evitar ni la equivocación ni el viaje, que son un privilegio. Saben tocar instrumentos, han hecho teatro…Les doy herramientas y ellos decidirán.

En «La noche… con Fuentes y cía» tuvo invitados como Julio Iglesias o Felipe González. ¿Alguna anécdota de esos años?

Lo hacíamos en el teatro Alcázar y el día del estreno pensé que no llegábamos. Venía Felipe González y cuando vio cómo estaba el panorama dijo que se marchaba. Así que ni ensayamos. Cuando terminamos, rompí a llorar. Es el día que más he llorado en mi vida.

Como periodista deportivo que fue y convencido culé que es, ¿por dónde pasa la recuperación del Barca?

Eso es una entrevista aparte (risas). Me lo pasaban muy bien siendo periodista deportivo, porque la profesión estaba en un punto diferente, los jugadores te contaban cosas que sabías que no podías contar, no buscabas el click, había un vínculo que aún mantengo con muchos futbolistas, como Ronaldo, Figo o Guardiola. Ahora parece que seamos enemigos, cuando antes éramos cómplices o compañeros.

Luis de la Fuentes nos bautizó favoritos antes de dar la lista de la Eurocopa. ¿Está de acuerdo o echa de menos algunos nombres buenos?

En la Selección con Luis Enrique se hizo buen trabajo y con De la Fuente las cosas se están haciendo bien, no sé si favorita pero sí veo a la Selección optando al título.