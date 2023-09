Manuela Carmena desvela su cita secreta con la reina Sofía para comer magdalenas

Manuela Carmena fue anoche la invitada al programa "Cuentos Chinos" de Jorge Javier Vázquez. La exalcaldesa de Madrid, durante su coloquio con el presentador, se pronunció sobre algunos temas de candente actualidad, como la investidura de Núñez Feijoó o por qué aceptaría a entrar como concursante de "GH VIP". Pero sin duda alguna, una de las anécdotas que más ha dado de qué hablar ha sido su inesperada quedada con la reina Sofía para comer sus famosas magdalenas.

Esta cita secreta se gestó cuando ambas coincidieron en uno de los ascensores del Ayuntamiento de Madrid. "Vino al Ayuntamiento y coincidimos en el ascensor. Entonces me dijo: "Tú eres muy joven, a pesar de ser mayor que yo. Eres muy joven de ideas"", comenzó relatando Carmena. En ese momento, la exalcaldesa aprovechó para "decirle cosas agradables y la invité a magdalenas". Tras esta dulce proposición, la reina Sofía no se lo pensó dos veces y aceptó probar las famosas magdalenas de Carmena.

Manuela Carmena en "Cuentos Chinos" con Jorge Javier Vázquez Mediaset

La madre de Don Felipe VI acudió a la casa de la abogada a merendar y "se las comió allí conmigo. Nunca me contó nada de lo mal que se lo habría hecho pasar su marido. Le habría dicho que en la vida hay que tomar decisiones como cortar o cambiar".

Manuela Carmena convirtió sus magdalenas en símbolo político y Cayetana Álvarez de Toledo, en una ocasión, llegó a ironizar con que este asunto. "Acabaremos descubriendo que compra las magdalenas en el supermercado", dijo la popular sobre la política de la exalcaldesa de Madrid, señalándola de "pueril, o mejor dicho senil". Sobre este asunto Carmena se pronunció en una de sus visitas a "La Resistencia", tomándoselo con mucho humor. "¿Sabes lo que más me dolió a mí de todas las cosas que dijo Cayetana Álvarez de Toledo? Que las magdalenas mías las compraba en un supermercado. Eso me fastidió muchísimo. Fíjate que lo primero que pensé fue: "Le mando una caja". Y luego me dije: "Que se lo ha creído ella, con lo buenas que me salen", declaró la abogada en el programa de Broncano.