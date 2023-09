El momento más delicado de Jorge Javier Vázquez: “Intento sobrevivir, que no me arrastre la marea”

Tras pasar unos meses alejado de la pequeña pantalla, Jorge Javier Vázquez ha regresado a la parrilla de Telecinco con "Cuentos Chinos", un nuevo formato que le ha llevado a ocupar el horario de prime time de la cadena. Se trata de un dulce momento profesional que, sin embargo, no está disfrutando como él esperaba. Sus demonios internos siguen haciendo mella en su estado anímico, y el propio presentador acaba de confesar que no se encuentra en su mejor momento.

“Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste. Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento”, comienza diciendo Jorge Javier Vázquez en su blog de “Lecturas”, en una carta abierta en la que se compara con la cantante Shakira: “Habla de que está pasando una época en la que se limita a sobrevivir, a sacar la cabeza del agua”.

En un arranque de valentía, el de Badalona admite que su regreso al trabajo se le está haciendo cuesta arriba ante una situación que ni esperaba ni conoce: “La vuelta al cole está resultando cuando menos, complicada”.

Jorge Javier Vázquez Telecinco

Lo cierto es que Jorge Javier Vázquez arrastra este bache emocional desde hace tiempo, tal y como él mismo reveló en sus redes sociales antes de despedirse de sus seguidores y televidentes. “A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si, como no lo sé, mejor espero”, comentó el presentador entonces.

A la vista de sus últimas reflexiones en el blog, parece que esos meses de descanso no han sido tan reveladores como él esperaba, y las dudas y las incertidumbres siguen siendo sus molestas compañeras de viaje.