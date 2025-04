Sergi Ferré reaparece y señala a Jordi González: "Fue una persona muy desagradable"

Fue uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y se ganó el sobrenombre de reportero estrella de “Sálvame”. Es posible que Sergi Ferré sea uno de los periodistas que más horas de calle acumule en su mochila profesional, pero desapareció del magacín de Telecinco de la noche a la mañana y ni siquiera estuvo en su emisión final. Tras años alejado de la pequeña pantalla, reaparece en el canal de Youtube de Marina Esnal, colaboradora de LA RAZÓN, y expone las sombras del que para muchos era el trabajo soñado.

“Son muchas horas y estás fuera de tu casa todos los días. Normalmente, al reportero lo mandan solo para ahorrar costes, te coges un vuelo o un coche solo para ahorrar la noche de hotel y las dietas del cámara. Al final, estás durmiendo fuera de tu casa y las condiciones no son tan bonitas como la gente cree, pasas muchísimas horas en la calle”, comenzó explicando.

Además, Ferré lamentó que ni siquiera le compensaban todas las horas extra que su trabajo le obliga a hacer. Mucho tiempo de guardia esperando al famoso de turno que luego nunca nadie le devolvió, ni en días ni en dinero: “Me enviaron a Colombia por lo de Patricia Donoso. Acepté, pero lo mínimo que voy a pedir es que me compensen con un día y medio libre por la ida y otro día y medio libre por la vuelta, ¡qué menos!, más los dos días festivos, que son el sábado y el domingo. Quería luego cinco días libres porque me pertenecen por las horas que iba a trabajar de más. Cuando tienen que compensarte, no te compensan y yo hice un trabajazo”.

Aun así, y aunque asegura que no volvería a trabajar como reportero en esas condiciones, guarda un buen recuerdo de algunos de sus compañeros, como Kiko Hernández o Belén Esteban. No habla tan bien, en cambio, de Jordi González, que ahora no atraviesa su mejor momento de salud.

Ferré no se corta a la hora de expresar que el presentador no le produce “pena” a raíz de las diferencias que tuvieron en el pasado, diferencias que prefiere guardarse para sí pero que parecen insalvables. “Conmigo nunca se portó bien y fue una persona muy desagradable. Tuve una mala experiencia con él y pena no me da ninguna, fueron mis inicios televisivos”, sentencia el periodista en sus primeras declaraciones tras años alejado de las cámaras.