Marta Riesco asegura que Paz Padilla le negó una foto a Antonio David cuando estaban juntos: "Me dio vergüenza ajena"

Marta Riesco no se muerde la lengua: la reportera de 'Ni que fuéramos Shhh' en el Canal Quickie apuntó contra Paz Padilla, de la que ha dicho que es "una falsa y de lo peor". La colaboradora rememoró ante algunos de sus compañeros como Belén Esteban, Kiko Matamoros o María Patiño, una situación que dijo haber vivido con la humorista cuando era pareja de Antonio David Flores.

“Esto os va a sorprender, lo que os voy a contar”, comenzó diciendo. “Cuando yo estaba con mi ex, de cara a la galería, ella se posicionó ni a favor ni en contra, un poco intentando mediar, incluso cuando hubo tal, se posicionó en contra”, comentó. “En privado, estaba en contra de lo que hacía el programa que ella presentaba”, aclaró entonces María Patiño. Cabe recordar que 'Sálvame' se puso en contra de Flores tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco.

“Un día, cuando Antonio David no tenía ningún tipo de apoyo público, recibió un mensaje de Paz, quien le invitó al teatro”, prosiguió Riesco. “Entonces, yo fui al teatro con Paz Padilla y con Antonio David. Nos llevó al camerino, nos trató súper bien, y a la hora que Antonio David dijo: 'oye, ¿te apetece que nos hagamos una foto?'. Entonces, ella dijo 'no, no, yo quiero que esto quede en privado y no quiero que le comentes a nadie que te he invitado al teatro'”, reveló la reportera.

Paz Padilla Gtres

Riesco agregó que este gesto le produzco "vergüenza ajena". "Yo cuando le invitó pensé: 'pues mira, está siendo valiente y tal', pero a la hora de la verdad, cuando Antonio David le pidió hacerse la foto en el camerino...”, expuso.

Ante la pregunta de los colaboradores sobre qué le dijo ella misma a Antonio David, Marta aseguró que le dijo que le parecía “una falsa y lo peor”. “Gente que no se atreve a ser mi amiga por delante tampoco quiero que sea mi amiga por detrás”, aseveró.

Su polémica con Carlo Costanzia

Lo cierto es que Riesco ha dado de qué hablar tras su fichaje 'Ni que fuéramos Shhh'. El pasado viernes, tan solo unas semanas después de salir a la luz el embarazo de Alejandra Rubio, Carlo Costanzia, fue al programa '¡De viernes!' con Terelu para hablar sobre el embarazo de Alejandra Rubio. Allí, mencionó a la colaboradora y recordó un altercado que tuvieron cuando ella acudió a su domicilio en calidad de reportera. "¿Cómo estarías tú si vives en un bajo, a pie de calle, y estuvieran fuera de tu casa y no solo te tocaran al timbre, tocaran a la ventana, empezaran a chillar desde fuera 'Carlo, sal a darme una entrevista'?", decía el hijo de Mar Flores.

Este lunes, Riesco le ha respondido en el mismo formato televisivo: "Lo primero, de todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una verdad. No llamamos a ningún timbre y no fui a hablar a ningún vecino. (...) Se lo tiene que hacer mirar, porque ganar la pasta que está ganando por tocarse el toti tiene consecuencias. Me llamó maleducada. Maleducado tú, que te pedí un vaso de agua y no me lo diste estando a 50 grados en Madrid", ha sentenciado.