Marta Riesco, sobre su entrevista "bomba": "Necesitaba contar mi historia"

El próximo lunes, en el estreno del programa "Ni que fuéramos", en Ten, Marta Riesco contará su historia. Una entrevista "bomba" que no ha sorprendido a María Patiño, quien asegura que "a mí no me sorprende que esté aquí, precisamente con nosotros. Ella es muy lista. Si yo os contase...".

Por su parte, Belén Esteban ha matizado también que "yo tuve un encontronazo con ella en la otra cadena que, si no llegan a intervenir compañeros, llegamos a las manos. Yo con ella no puedo, pero me hace falta conocer su historia".

Además, Patiño ha desvelado que la ex reportera de Telecinco "se ha derrumbado en cuatro ocasiones", por lo que la entrevista está generando mucha más expectación.

Marta Riesco y Antonio David Flores GTRES

Son muchos los encontronazos que Marta Riesco ha tenido con los ex colaboradores de Sálvame desde que comenzó su relación con Antonio David Flores, llegando a afirmar en redes sociales que "por miedo a perder nuestro trabajo callamos situaciones horribles (...) Mientras que los que hacen daño siguen ganando dinero, siguen siendo aplaudidos y siguen trabajando con contratos millonarios".

Marta Riesco, por su parte, se ha mostrado muy feliz por los mensajes de afecto que está recibiendo tras anunciarse la entrevista. "Estoy flipando con todos los mensajes que me estáis enviando. Con todas las muestras de cariño de gente con la que he trabajado... Obviamente no en la cadena anterior. Ha sido un paso muy seguro que necesitaba dar. Necesitaba contar mi historia, no he esquivado ninguna pregunta. Ha sido una catarsis para mí. Ha sido prácticamente una terapia", revelaba.