Rocío Carrasco, pletórica con el embarazo de Alejandra Rubio

Este fin de semana ha sido especial para Rocío Carrasco: ha comenzado la gira del renovado musical de Rocío Jurado en la cual recorrerá varias localizaciones españolas. La primera parada ha sido los días 28, 29 y 30 de junio en el madrileño Teatro Albéniz, y, en ella la hija de 'La Chichonera' ha contado con el apoyo de varios amigos del gremio televisivo.

Entre ellos figura Terelu Campos, ahora en pleno huracán mediático por el embarazo de su hija, Alejandra Rubio. Rocío se ha pronunciado al respecto y les ha mandado un mensaje de apoyo, asegurando con ilusión su emoción por convertirse en "tía abuela". "A mí no me puede sorprender. Yo no soy quién para sorprenderme de una cosa así, de algo así. Felices. Me parece perfecto, muy bien, muy bien", ha charlado este domingo con Europa Press.

Rocío Carrasco y Terelu Campos Gtres

La colaboradora ha expresado que le desea "todo lo mejor" a la nieta de María Teresa Campos y a Carlo Costanzia, pese a todas las críticas recibidas por anunciar el embarazo en una exclusiva a la revista '¡Hola!' "¿Para qué vamos a echarle cuenta a medios días sabiendo días enteros? Que sea todo para bueno y que salga todo estupendo", ha concluido.

El vídeo de la discordia

La hija de "La Más Grande" también ha sido noticia estos días pero por motivos distintos: un polémico vídeo en el que aparecía junto a Jorge Javier Vázquez-con quien mantiene una estrecha amistad,- publicado por el propio presentador en el que insinuaban pedir la expulsión de Olga Moreno, de 'Supervivientes All Stars'.

Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez Instagram

En el vídeo se puede ver al presentador del reality junto a Carrasco y a la protagonista del musical de su madre, Anabel Dueñas: "Oye, ¿pero qué hacéis?", les pregunta Jorge Javier con ironía. "¡Votar!" exclaman ellas sin perder de vista la pantalla de su móvil. "Ah, pero recordad que no es para expulsar", les comenta él. "¡Pues entonces cambiamos!", responden entre risas. Esto, ha dejado pocas dudas y muchos vieron una clara campaña de Jorge Javier y Rocío para que Olga sea la expulsada por la audiencia este jueves.