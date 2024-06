Kiko Matamoros, contundente sobre la acción de 'Supervivientes' con Ángel Cristo: "Lo han hecho con intención"

La visión de Kiko Matamoros sobre 'Supervivientes' no está siendo muy favorable. El colaborador ha llegado a afirmar que el equipo del famoso reality son unos "manipuladores", sin "un dedo de vergüenza". "Os tengo grabados con la trampa", dijo también amenazando con desvelar ciertas conversaciones que ha mantenido con los responsables del formato de Telecinco.

El tertuliano ha reafirmado su opinión en el último gesto que el programa ha tenido con Ángel Cristo, a quien invitó a una gala. Se trataba de una noche tan importante como la semifinal de 'Supervivientes 2024' y contaba con un gran plantilla de exconcursantes en el plató. A las recién llegadas Aurah Ruiz y Miri Pérez se sumaban Carmen Borrego y Kiko Jiménez. Sin embargo, el hijo de Bárbara Rey finalmente se llevó una sorpresa al ver que ningún coche de producción fue a buscarlo. Ante esto, publicó en sus redes sociales: "Parece que no me necesitan. Me han dejado de novio de pueblo, vestido y alborotado".

El exparticipante, también aprovechó su intervención para hacer campaña a favor de Gorka Ibarguren, su favorito. "Y, salvar a Gorka. Es verdad que estoy un poquito malito, pero podría haber estado en plató, supongo que habrá otras personas que lo apoyen allí", concluía.

La opinión de Matamoros

Matamoros ha vuelto a atacar al concurso afirmando que "lo han hecho con intención y mala leche, para joderle". No obstante, para sorpresa de muchos, ha manifestado que comprendía el porqué de la decisión tomada por el formato: "Pero entiendo a la organización porque Jorge Javier, en la gala del jueves, le tiraba el anzuelo y no decía ni pío. Se lo guardó para el viernes".

Con esto, Kiko hacía referencia a la entrevista que el hermano de Sofía Cristo concedió en '¡De Viernes!'. Este programa pertenece a la misma cadena, Telecinco, pero no a la misma productora (Supervivientes es de Cuarzo y '¡De Viernes!' es de Producciones Mandarina). "Fue a la competencia", enfatizó el colaborador, dando a entender que a la organización le molestó que no se involucrase en temas importantes en la gala del jueves y sí lo hiciera el viernes. Por todo esto, sostuvo: "Le desconvocan porque en el programa no dice nada y en el otro programa se explaya".