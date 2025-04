La mujer de Jota Peleteiro irrumpe en el plató tras su enfrentamiento con Jessica Bueno

Noche complicada la que se ha vivido este fin de semana en de ‘De viernes’. Los protagonistas volvían a ser Jota Peleteiro, esta vez presente en plató después de romper su silencio la semana pasada en una entrevista pregrabada. También su exmujer, Jessica Bueno, convertida en su enemiga pública número uno por los reproches públicos y las feas acusaciones vertidas en público, de las que también deberá responder ante un juez.

Pero se ha disfrutado de la presencia de la tercera en discordia, esa que ha tratado de ocupar un discreto lugar, aunque también ha participado activamente en la batalla: Ajla Etemovic, la actual mujer del exfutbolista. La modelo serbia ya ha dado su opinión sobre la rencilla en la que se ha visto inmerso su esposo con su ex. Lo ha hecho en redes sociales sacando las uñas por el padre de su hijo pequeño. Pero ahora ha querido dejar constancia de su apoyo también en primera persona desde el plató de Telecinco.

Ajla Etemovic entra a abrazar a Jota Peleteiro

Jota Peleteiro ha contado su versión de los hechos. Ha hablado de sus inicios con Jessica Bueno y, sobre todo, de sus conflictos durante su matrimonio y especialmente después de su divorcio. Minutos después le tomaría el relevo Jessica Bueno, que no quiso desaprovechar la oportunidad de que su exmarido se fuese calentito del plató mandándole contundentes mensajes y emplazando su siguiente vista frente a un juez.

El empresario estaba nervioso y se ve que ha pasado un mal momento, también porque era la primera vez que estaba en un plató de televisión. Después del tenso cara a cara, se ha querido relajar un poco el ambiente viviendo un bonito momento. Es ahí cuando entró Ajla Etemovic, que habló en inglés al no defenderse muy bien con el español: “Han sido dos años duros, porque es una gran persona. Estoy sufriendo por la imagen que se está dando y no es real. Las personas cambian. No es mi guerra, yo lucho por mi familia y es un padre magnífico que cuida de sus hijos”, reconocía las bondades de Jota Peleteiro. Esta idílica escena la vio Jessica Bueno desde una salita. La cámara la enfocaba, pero trató al milímetro no gesticular demasiado.